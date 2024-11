Il programma Erasmus+ manterrà il suo impegno a sostenere il sistema di istruzione ucraino e i discenti e gli educatori presenti in Ucraina o che si sono rifugiati nell'UE

Nel 2025 il programma Erasmus+ dell’UE sosterrà gli scambi di apprendimento all’estero e i partenariati di cooperazione nei settori dell’istruzione, della formazione, della gioventù e dello sport con circa 5 miliardi di €, pari a un aumento del 6,5% del finanziamento rispetto allo scorso anno. La Commissione ha pubblicato oggi l’invito a presentare proposte Erasmus+ per il 2025.

Con oltre 16 milioni di partecipanti dall’istituzione nel 1987, Erasmus+ continua a veder crescere le adesioni, oltre ad ampliare l’accesso e l’inclusione per le persone con minori opportunità. Ciò è in linea con la recente raccomandazione del Consiglio “L’Europa in movimento“, che fissa obiettivi ambiziosi per aumentare la mobilità e la partecipazione, in particolare dei gruppi sottorappresentati.

. Nel 2023 Erasmus+ ha finanziato la stampa e la consegna di 500 000 manuali scolastici in lingua ucraina, mentre quest’anno sono stati forniti alle scuole ucraine un milione di libri di arte e di informatica. Per l’anno scolastico 2025-2026 è prevista una terza fornitura.

In linea con i settori prioritari delineati nel programma Erasmus+ per il periodo 2021-2027, l’invito continuerà a sostenere un’ampia gamma di progetti incentrati sulla promozione dell’inclusione sociale, delle transizioni verde e digitale e della partecipazione dei giovani alla vita democratica. Maggiori informazioni sono disponibili nel comunicato stampa.