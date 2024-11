L’incontro sarà moderato da Serena Trivelloni, Camera dei Deputati e Segretaria della Sezione Roma Campidoglio FIDAPA BPW Italy

Il 25 Novembre, Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne, la Sezione Roma Campidoglio della FIDAPA Bpw Italy organizza l’evento “Difendere il futuro: Educare alla non violenza”. L’incontro si terrà presso la Camera dei Deputati, Sala Matteotti, Piazza del Parlamento 19, alle ore 16:00 (ingresso dalle 15.30), e rappresenta un momento di confronto e sensibilizzazione sulla violenza di genere, con particolare attenzione al tema della prevenzione e dell’ educazione a comportamenti rispettosi, non aggressivi.

L’incontro si aprirà con i saluti istituzionali dell’ Onorevole Elena Bonetti, già Ministra per le pari opportunità e promotrice del convegno, Laura Giannuzzi, Presidente della Sezione Roma Campidoglio FIDAPA BPW Italy, e Grazia Marino, Presidente del Distretto Centro FIDAPA BPW Italy.

Interverranno importanti rappresentanti delle istituzioni, del mondo accademico, associativo e della cultura. Tra i relatori, oltre alle personalità citate, la senatrice Paola Binetti, medico neuropsichiatra e docente universitario, Marietta Tidei, Consigliera Regionale del Lazio e volti noti quali Pegah Moshir Pour, attivista italo-iraniana per i diritti umani, l’attore Marlon Joubert (Parthenope, È stata la mano di Dio, Suburra eterna) il regista e nipote di Massimo Troisi Stefano Veneruso e il regista, autore teatrale Fabrizio Coniglio. Tra le associazioni Vanna Morra, Amorevolmente e Ivana Napolitano, Vaso di Pandora.

L’iniziativa, celebrata in tutto il mondo per dire NO alla violenza di genere, mira a sensibilizzare l’opinione pubblica e a promuovere una cultura di rispetto e uguaglianza, evidenziando il ruolo fondamentale dell’educazione nella prevenzione di comportamenti violenti nei confronti delle donne. Durante l’evento, esperti e testimoni condivideranno riflessioni ed esperienze, sottolineando la necessità di un impegno comune per costruire un futuro libero dalla violenza.

*Per accrediti stampa scrivere una mail a sg_ufficiostampa@camera.it indicando nome, cognome,testata,tesserino ed eventuali attrezzature o collegarsi al portale https://comunicazione.camera.it/accrediti-stampa (primo link per i giornalisti, secondo per operatori e fotografi.