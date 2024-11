La comunità altirpina si prepara a vivere un nuovo evento per immergersi nella tradizione natalizia locale

Volturara Irpina è pronta ad accogliere tutti coloro che vorranno vivere l’evento natalizio dell’anno: “La Magia del Natale nella Valle del Dragone”, in programma il 14 e 15 dicembre 2024 presso la nuova tensostruttura “Antonio Risoli” in via Petrarca.

Dopo il grande successo della recente edizione dell’Oktoberfest, tenutasi nella stessa location con migliaia di visitatori presenti, la comunità altirpina si prepara a vivere un nuovo evento. Questa sarà un’occasione unica per immergersi nella tradizione natalizia locale e celebrare le festività con un ricco programma che prevede:

- Stand gastronomici con degustazioni di prodotti tipici locali.

- Mercatini di Natale con artigianato e prodotti del territorio.

- Gruppi musicali che animeranno le serate con esibizioni dal vivo.

- Giochi di Natale per bambini, con attività ricreative e intrattenimento.

- La Casa di Babbo Natale, per regalare un momento di magia ai più piccoli.

L’apertura ufficiale è prevista per sabato 14 dicembre alle ore 18:00, con stand gastronomici disponibili anche a pranzo nella giornata di domenica 15 dicembre. L’ingresso e il parcheggio saranno gratuiti, offrendo così un’opportunità ideale per famiglie e visitatori di trascorrere momenti di festa all’insegna della convivialità e delle tradizioni.

Marino Sarno, sindaco di Volturara Irpina, ha commentato: “Siamo entusiasti di poter organizzare, insieme ai giovani della Pro Loco, un nuovo evento di grande richiamo all’interno della tensostruttura ‘Antonio Risoli’. Grazie a questa nuova struttura, Volturara è ora in grado di ospitare eventi anche durante il periodo invernale, rispondendo alle richieste dei numerosi visitatori che frequentano la nostra comunità nelle stagioni primaverili, estive e autunnali.“

Con ‘La Magia del Natale’, vogliamo offrire un’esperienza unica e coinvolgente, permettendo di vivere le festività assaporando i nostri piatti tipici e gustando dell’ottimo vino irpino. Questo evento invernale, per la prima volta al coperto, consolida Volturara Irpina come punto di riferimento per eventi di promozione culturale e turistica, non solo a livello provinciale ma anche regionale“, chiude il Sindaco.