Concluse in soli 60 giorni le procedure di reclutamento per 4 dei 5 profili oggetto della selezione

Sono state pubblicate le graduatorie per 4 dei 5 profili del concorso indetto dalla Commissione Ripam per l’assunzione di personale non dirigenziale – a tempo pieno e indeterminato – da inquadrare nei ruoli del Comune di Caivano.

In soli 60 giorni si sono chiuse le procedure di reclutamento per i profili di istruttore contabile, istruttore amministrativo, istruttore tecnico e istruttore direttivo contabile.

Per il quinto profilo, cioè quello di operaio specializzato tecnico manutentivo, sarà necessario attendere l’esito delle prove pratiche che si concluderanno nella giornata di oggi.

Le assunzioni rientrano nel piano di interventi messo a punto dal Dipartimento della funzione pubblica, su indicazione del Ministro Paolo Zangrillo, per rafforzare la capacità amministrativa del Comune commissariato.

«Questo risultato straordinario è frutto del lavoro di squadra e della determinazione di tutte le persone coinvolte. Un traguardo importante che ci permette di destinare, in tempi record, nuove risorse e competenze al Comune di Caivano, un territorio che ha sofferto, ma che oggi sa di poter contare su una presenza più forte e concreta dello Stato. È un passo significativo verso la rinascita, che rappresenta non solo un’opportunità per rafforzare i servizi, ma anche un messaggio di speranza per tutti i cittadini che ogni giorno lavorano per un futuro migliore. Grazie a tutti per il vostro impegno e la vostra dedizione!» È il commento del Ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo.