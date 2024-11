Online l’Avviso per il reclutamento di 100 medici in Campania

14 posizioni per Avellino

Sul sito istituzionale INPS è stato pubblicato l’Avviso pubblico per il reclutamento di n. 100 medici cui conferire incarichi individuali, con contratto di lavoro autonomo, per lo svolgimento di prestazioni libero professionali finalizzate all’espletamento delle attività medico legali dell’INPS presso le strutture della Direzione regionale Campania.

Nelle more dell’attuazione dell’art. 9, comma 9, dell’Accordo Collettivo Nazionale sottoscritto in data 11 ottobre 2022, la Direzione Regionale Campania necessita di n. 100 medici così distribuiti: Avellino n. 14 posti, Benevento n. 14 posti, Caserta n. 20 posti, Nocera Inferiore n. 12 posti, Salerno n. 40 posti, ai quali conferire incarichi professionali aventi ad oggetto accertamenti medico-legali, inclusa la partecipazione, in rappresentanza dell’Istituto, ad operazioni peritali nell’ambito dell’accertamento tecnico preventivo di cui all’art. 445 bis del c.p.c.

Le domande potranno essere presentate entro le ore 12:00 di lunedì 2 dicembre 2024, esclusivamente a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) alla Direzione regionale Campania al seguente indirizzo: direzione.regionale.campania@postacert.inps.gov.it.