Si è svolto oggi, giovedì 14 novembre, presso la sede di Confindustria Avellino, il convegno informativo dal titolo “Stop Frodi!”, organizzato da BCC Capaccio Paestum e Serino – parte del Gruppo BCC Iccrea – in collaborazione con Confindustria Avellino e ANCE Avellino. L’evento è stato organizzato con l’obiettivo di sensibilizzare le imprese sui crescenti rischi legati alle frodi informatiche, un tema di fondamentale importanza nell’era digitale.

L’incontro, che ha visto la partecipazione di esperti del settore, ha offerto ai presenti strumenti pratici e consigli utili per riconoscere e contrastare le principali tecniche di truffa online, come il phishing e il furto di identità, che minacciano in particolare i servizi bancari digitali.

Nel corso dei lavori, sono stati approfonditi i temi della sicurezza informatica e delle strategie per proteggere i dati personali dagli attacchi fraudolenti, sempre più frequenti con l’espansione dei servizi bancari online. L’incontro ha suscitato grande interesse, coinvolgendo professionisti, aziende locali e cittadini.

Ad aprire l’evento sono stati i saluti istituzionali di Silvio Sarno, Presidente di ANCE Avellino, cui è seguito l’intervento introduttivo di Giancarlo Manzi, Direttore Generale di BCC Capaccio Paestum e Serino. Manzi ha sottolineato come l’aumento dei pagamenti digitali renda sempre più necessaria la cyber security per tutelare i clienti e le aziende.

Gianluca Boiano, Dirigente COSC Napoli della Polizia Postale, ha poi illustrato come la crescente digitalizzazione della società abbia aumentato i rischi di criminalità online, sottolineando l’importanza della prevenzione e della rapidità di intervento, anche per le aziende e i professionisti, invitati a rivolgersi tempestivamente ai presidi della Polizia Postale.

L’evento è proseguito con l’intervento di Pasquale De Rinaldis, Responsabile della Sicurezza delle Informazioni per il Gruppo BCC Iccrea, che ha presentato le “nove regole d’oro” per un utilizzo sicuro della tecnologia, tra cui la protezione dell’identità digitale, la cifratura dei dati, i backup periodici e l’utilizzo sicuro della posta elettronica.

Giuseppe Scampone, Fraud Manager del Gruppo BCC Iccrea, ha poi chiarito la distinzione tra truffe, dove il truffatore compie direttamente l’operazione fraudolenta, e le frodi, in cui è l’utente a essere ingannato e a effettuare l’operazione.

Carolina Tuccillo, Consulente Antifrode per il Gruppo BCC Iccrea, ha poi illustrato le principali tipologie di frode online, come le truffe “family emergency” e le truffe sulle fatture e l’importanza di piattaforme come “Stop Frodi” in grado di testare la capacità degli utenti di riconoscere i tentativi di frodi e truffe informatiche.

La tavola rotonda si è conclusa con gli interventi di Massimo Mastropietro e Fiorenzo Pilla di Numia Spa, che hanno raccontato casi pratici di frodi realmente accadute, e con Rosamaria De Bellonia, Responsabile Dispute di Numia Spa, che ha fornito indicazioni su come contestare le operazioni fraudolente e chiedere il rimborso.

Al termine dell’evento, ha preso la parola Rosario Pingaro, Presidente di BCC Capaccio Paestum e Serino, che ha ringraziato i relatori e i partecipanti, ribadendo l’importanza della prevenzione e dell’informazione per difendersi dalle frodi e dalle truffe informatiche.

L’incontro si è concluso con una sessione di domande e risposte, durante la quale il pubblico ha potuto interagire direttamente con gli esperti, approfondendo ulteriormente le tematiche trattate.