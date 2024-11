Il film è un viaggio inquietante e avvincente che si muove nella linea sottile che separa la vita dalla morte

Uscirà il 28 novembre nelle sale italiane, il film horror Revival di Dario Germani. Prodotto e distribuito da Andrea De Liberato per Enjoy Movie, il film è un viaggio inquietante e avvincente che si muove nella linea sottile che separa la vita dalla morte.

Rich e Grant, due criminali in fuga dopo una rapina fallita, braccati dalla polizia e con poche opzioni, si rifugiano presso Martin, un anziano medico in pensione, che si offre di aiutarli. Ciò che sembra essere un porto sicuro si trasforma rapidamente in un incubo: i due si risvegliano incatenati in un laboratorio segreto, insieme ad altre vittime. Martin, spinto dall’ossessione di ritrovare la moglie defunta, utilizza i suoi prigionieri per condurre esperimenti pre-morte, cercando di esplorare i confini tra la vita e l’aldilà.

Dario Germani, regista con una solida esperienza nel cinema horror (tra i suoi film Antropophagus 2, The Slaughter e The Cursed Island) tiene alta la tensione e coinvolge lo spettatore in un’atmosfera di crescente angoscia e mistero. Esplorando temi come ossessione, lutto e dolore, il film è un racconto claustrofobico e disturbante dove niente è come sembra.

Con un cast internazionale che include Michael Paré, Louis Mandylor (Il mio grosso grasso matrimonio greco), Jonv Joseph (già apprezzato in C’è ancora domani) e Nathalie Rapti Gomez, Revival è un’esperienza visiva e sonora che si avvale delle musiche originali di Sergio Cammariere e del trucco del candidato all’Oscar Vittorio Sodano.