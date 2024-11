Trasformare un’idea in realtà: l’impegno di Casolaro contro l’omologazione con le porcellane personalizzabili che sfidano il tempo

L’azienda, giunta alla quinta generazione, continua a investire nei rapporti umani e nella ricerca della perfezione, mantenendo vivi i valori di una storia familiare e di un impegno sociale profondo sul territorio

Dal 17 al 19 novembre, Casolaro, storica azienda napoletana con oltre 150 anni di esperienza, torna a Gustus alla Mostra D’Oltremare di Napoli, al padiglione 2, stand 2004, come punto di riferimento nel settore delle forniture e attrezzature per l’hotellerie. Con il suo consolidato know-how e una visione che va oltre la qualità riconosciuta dei suoi prodotti, l’azienda risponde alle esigenze della ristorazione e dell’ospitalità con soluzioni su misura. Ed è proprio a Gustus che presenta il suo servizio di punta: le porcellane personalizzabili, una risposta all’omologazione che consente a ristoranti, pizzerie e locali di creare piatti unici, riflettendo l’identità e lo stile del proprio brand. Lo stand, dinamico e vivace, ospita una selezione di piatti su misura, progettati per molte delle realtà che hanno già scelto la qualità delle porcellane di Casolaro. Con oltre 80 anni di esperienza nell’arte della “personalizzazione”, l’impresa ha sviluppato un reparto grafico e un laboratorio di decorazione all’avanguardia, equipaggiato con tecnologie moderne, come un nuovissimo forno a tunnel. Ogni pezzo è unico, frutto di un’esperienza artigianale e innovazione tecnologica. Il reparto è in grado di realizzare decorazioni personalizzate su richiesta, concretizzando le idee del cliente in prodotti che riflettano e valorizzano la brand identity. Oltre all’estetica, le porcellane sono progettate per resistere a urti e abrasioni, garantendo una lunga durata.

Con una tradizione che si rinnova, l’azienda, giunta alla quinta generazione, continua a investire nei rapporti umani e nella ricerca della perfezione, mantenendo vivi i valori di una storia familiare e di un impegno sociale profondo sul territorio. Infatti, questa realtà storica ha fatto della creazione di relazioni e della valorizzazione dei talenti il cuore della sua attività, organizzando eventi e percorsi formativi. Tra le sue iniziative più rappresentative ci sono i corsi professionalizzanti di cucina, incontri stagionali che vedono la partecipazione delle firme più autorevoli del mondo gastronomico. Uno degli eventi simbolo è “La Rassegna delle Giacche Bianche”, un’iniziativa gastronomica solidale che riunisce professionisti e appassionati in una celebrazione di talenti e aspirazioni. L’ultima edizione, in ricordo di Paolo Jr. Casolaro, la famiglia ha voluto devolvere il ricavato delle quote di iscrizione alla Fondazione ANT Italia, a supporto dell’assistenza oncologica domiciliare.