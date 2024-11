Risultato straordinario per la sanità Irpina

Il Presidente della Commissione Sanità del Consiglio Regionale della Campania, Enzo Alaia, ha espresso il suo vivo apprezzamento per il traguardo raggiunto dall'Unità Operativa di Urologia dell'Ospedale Moscati di Avellino che ha eseguito con successo il 350° intervento chirurgico utilizzando il robot 'Da Vinci'.

“Un risultato straordinario che testimonia l’eccellenza della sanità campana e l’efficacia degli investimenti compiuti negli ultimi anni per potenziare le strutture ospedaliere della nostra regione”, ha dichiarato Alaia. “In soli due anni dall’introduzione del sistema robotico ‘Da Vinci’ nelle sale operatorie della Città Ospedaliera, il team guidato dal Direttore dell’Unità Operativa di Urologia, il dottor Vittorio Imperatore, ha dimostrato capacità e professionalità di altissimo livello, portando a termine 350 interventi con tecniche di chirurgia minimamente invasiva.”

Il Presidente Alaia ha inoltre voluto sottolineare l’importanza di questo traguardo non solo per il numero di interventi eseguiti, ma soprattutto per la qualità delle cure offerte ai pazienti: “La chirurgia robotica – ha evidenziato – rappresenta il futuro della medicina moderna, poiché consente interventi meno invasivi, con ridotti tempi di degenza e migliori risultati clinici per i pazienti.”

Alaia ha concluso ringraziando il dottor Imperatore e tutta la sua équipe per l’impegno e la dedizione dimostrati: “Questo importante risultato conferma il valore delle competenze presenti nella nostra regione e ci spinge a continuare a investire nella sanità campana per garantire ai cittadini cure di qualità e all’avanguardia.”

Il reparto di Urologia dell’Ospedale Moscati di Avellino, grazie all’uso del robot ‘Da Vinci’, si conferma come un centro di eccellenza per la chirurgia minimamente invasiva, offrendo ai pazienti una gamma di interventi sempre più sicuri ed efficaci.