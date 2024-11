Federcepicostruzioni pianta il primo albero “eretico” in Campania e presenta “una nuova idea di città”

Giovedì 14 novembre alle ore 11:00 conferenza stampa presso la sede nazionale di Federcepicostruzioni in via Galloppo 15 a Salerno

Giovedì 14 novembre, alle ore 11:00, presso la sede nazionale di Federcepicostruzioni, in via Galloppo 15 a Salerno, sarà presentato il primo “albero eretico” piantato in Campania: un particolare manufatto in cemento bianchissimo e biossido di titanio, che grazie all’azione del sole e del vento, è in grado di “attirare” anidride carbonica e altre sostanze inquinanti, per trasformarle in nitrati, carbonati, solfati e altri minerali inerti.

Quattro alberi “eretici” sono in grado di svolgere sull’ambiente un’azione benefica equivalente a quella di un albero naturale.

“La nostra iniziativa – dichiara il presidente di Federcepicostruzioni Antonio Lombardi – non vuole ovviamente porsi in alcun modo come una alternativa agli spazi verdi e agli alberi naturali: vuole invece rappresentare una nuova idea di città più attenta all’ambiente, alla salute e alla riduzione dello smog”.

La presentazione dell’albero eretico sarà l’occasione proprio per presentare “La nuova idea di città” che Federcepicostruzioni, partendo dalla Campania, sottoporrà a tutte le amministrazioni locali preposte e al Governo nazionale, affinché i nuovi insediamenti abitativi e produttivi, avvengano nel pieno rispetto dell’ambiente e del contenimento del consumo energetico.

La conferenza stampa di mercoledì 2 ottobre sarà introdotta da

Dott. Antonio Lombardi, presidente nazionale di Federcepicostruzioni

Interverranno:

Prof. Pasquale Persico, economista, già docente universitario