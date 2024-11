Www.irpinia24.it

Nel corso della riunione plenaria, a Roma, del Comitato di Sorveglianza del PON Infrastrutture e Reti 2014-2020, l’Ente Idrico Campano ha presentato i risultati raggiunti grazie a finanziamenti strategici per il miglioramento e la sostenibilità del servizio idrico in Campania. L’incontro organizzato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha permesso di illustrare le opere realizzate con i fondi del React-Eu, per ottimizzare la rete idrica regionale e ridurre in modo significativo gli sprechi d’acqua.

Nel corso dell’evento, l’Ente Idrico Campano ha messo in evidenza gli importanti traguardi raggiunti grazie all’assegnazione di 127 milioni di euro nell’ambito del React-Eu, di cui 103 milioni sono stati impiegati al 31 dicembre 2023 per interventi su ampia scala, che hanno coinvolto i gestori ABC Napoli, ASIS Spa, Ausino Spa, Consac Spa, Gori Spa e Sistemi Salerno Spa. A questi si aggiungono ulteriori 55 milioni di euro destinati a opere realizzate nel periodo 2020-2022, una dimostrazione tangibile dell’impegno per migliorare l’efficienza del sistema idrico regionale.

Gli interventi con le risorse del PON Infrastrutture e Reti hanno consentito di distrettualizzare oltre 9.000 km di reti idriche e circa 900 agglomerati, nonché di effettuare la sostituzione di 150 km di reti idriche e di installare oltre 100.000 contatori, essenziali per un monitoraggio accurato dei consumi e per una gestione trasparente e razionale delle risorse idriche. Fondamentale l’apporto degli interventi effettuati ai fini della riduzione delle perdite idriche: rispetto al 2017, quando le perdite si attestavano al 54%, l’Ente Idrico Campano è riuscito a garantire una sostanziale diminuzione degli sprechi d’acqua fino al 34%, con la prospettiva di arrivare al 27% entro il 2025.

“L’incontro odierno – ha dichiarato il Presidente dell’Ente Idrico Campano, Luca Mascolo – ha rappresentato un’ulteriore importante occasione per condividere e valorizzare il lavoro svolto, che ci ha permesso di ottimizzare e potenziare il servizio idrico nella Regione Campania. Grazie alle risorse intercettate e alla cooperazione con l’Autorità di Gestione del PON Infrastrutture e Reti 2014-2020, abbiamo raggiunto traguardi importanti per la sostenibilità e la tutela della risorsa idrica. Siamo consapevoli che serviranno ancora ulteriori sforzi e risorse per raggiungere gli obiettivi prefissati ma non molleremo di un centimetro e continueremo a lavorare con dedizione per garantire ai cittadini un sistema idrico all’avanguardia, pronto ad affrontare le sfide del futuro”.