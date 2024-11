Una serie di incontri formativi per approfondire le nuove normative e strumenti di gestione della crisi di azienda

Il Dipartimento di Scienze Giuridiche di AUGE, sotto la direzione del Prof. Avv. Angelo Turco e con la responsabilità scientifica del Prof. Avv. Francesca Pizza, annuncia il ciclo di incontri settimanali intitolato “I pomeriggi della riforma della crisi d’impresa”. Gli incontri settimanali, che si terranno a partire dal 7 novembre 2024 fino al 5 dicembre 2024, avranno luogo ogni giovedì dalle 15:00 alle 17:00 presso la Sala Avvocati del Tribunale di Lanciano

“I pomeriggi della riforma della crisi d’impresa” rappresentano un’importante opportunità per professionisti del diritto, manager e consulenti aziendali di aggiornarsi sulle più recenti normative e strategie di gestione delle crisi d’impresa.

Gli incontri sono anche un’occasione di scambio e discussione sulle applicazioni pratiche delle nuove normative, nell’ottica di una formazione continua e specialistica.

Il ciclo di incontri è stato accreditato con 10 Crediti Formativi Professionali (CFP) per l’intera durata, offrendo un’importante occasione di formazione per gli avvocati e i professionisti del diritto. Inoltre, per i manager aziendali che intendono ottenere il riconoscimento nel corso AUGE per Esperto negoziatore crisi d’impresa – Gestore Crisi da sovraindebitamento, il ciclo rappresenta una formazione riconosciuta di 20 ore e la partecipazione è gratuita.

L’iniziativa rappresenta un significativo esempio di collaborazione tra AUGE e il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Lanciano, entrambi fortemente impegnati nella promozione della formazione giuridica e nel supporto alle aziende del territorio. La crescente complessità del quadro normativo richiede infatti una sempre maggiore preparazione e competenza, sia per i professionisti del settore legale sia per i manager che operano nel contesto imprenditoriale.