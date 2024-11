La rassegna si conferma come crocevia culturale tra musica e patrimonio artistico

Prosegue con grande successo la XXX edizione di “Autunno Musicale 2024 – Suoni & Luoghi d’Arte”, che questo fine settimana propone tre concerti al Museo Campano di Capua, confermandosi come crocevia culturale tra musica e patrimonio artistico. Gli appuntamenti del 9 e 10 novembre proporranno due programmi di grande pregio, affidati al pianista di fama internazionale Giuseppe Andaloro e al Quartetto Goldberg.

Sabato 9 novembre, alle ore 19:30, il ciclo Pianofestival, ospiterà il pianista Giuseppe Andaloro, considerato uno degli interpreti più talentuosi della sua generazione. Con una carriera ricca di successi nei più prestigiosi concorsi pianistici, Andaloro è applaudito in tutto il mondo per il suo virtuosismo e la sua sensibilità musicale. Al Museo Campano eseguirà la Partita sopra l’aria di follia di Girolamo Frescobaldi, la celebre Ciaccona in re minore di Johann Sebastian Bach nella trascrizione di Ferruccio Busoni, la Rapsodia Ungherese n. 12 di Franz Liszt e la potente Sonata n.1 in re minore di Sergey Rachmaninov. Sarà un percorso attraverso epoche e stili diversi, che testimonia la straordinaria versatilità di Andaloro.

Domenica 10 novembre, sempre al Museo Campano, doppio concerto del Quartetto Goldberg, giovane formazione italiana, che si è già affermata in ambito internazionale per la qualità delle sue interpretazioni. Vincitore di numerosi premi, il Quartetto è composto da Jingzhi Zhang e Giacomo Lucato ai violini, Matilde Simionato alla viola e Martino Simionato al violoncello. Il “Quartetto Day” inizierà alle 11:15 con il Quartetto n.3 in si bemolle maggiore op.67 di Johannes Brahms, il delicato Crisantemi di Giacomo Puccini e le vivaci Five Pieces for String Quartet di Erwin Schulhoff, tra cui una valse viennese e una tarantella che esplorano sonorità tipiche di vari generi e culture e proseguirà alle 18:30, con il Quartetto in re minore op.76 n.2 di Franz Joseph Haydn, il suggestivo Quartetto in do minore D 703 di Franz Schubert e il dinamico Quartetto in do minore op.51 n.1 di Brahms. Una giornata all’insegna della grande musica quartettistica proposta dalla raffinata e intensa interpretazione del Quartetto Goldberg.

I protagonisti.

Giuseppe Andaloro, premiato dal Ministero Italiano per i Beni e le Attività Culturali per meriti artistici, è noto per le sue collaborazioni con orchestre come la London Philharmonic e la NHK Symphony di Tokyo, e per le esibizioni in prestigiose sale internazionali, tra cui La Scala di Milano e il Mozarteum di Salisburgo. Ha inciso per Warner, Sony e Naxos, e la sua registrazione “Cruel Beauty” è stata lodata per la sua originale esplorazione del repertorio rinascimentale e barocco italiano.

Il Quartetto Goldberg, fondato nel 2021 e sostenuto dall’Accademia Stauffer, è riconosciuto come miglior ensemble emergente in Italia. Grazie a progetti con istituzioni di rilievo come la Juilliard School, si è già affermato a livello internazionale, esibendosi in festival di prestigio e in collaborazione con la Fondazione I Teatri di Reggio Emilia. L’ensemble, che prende il nome dall’omonima opera di Bach, condivide una visione musicale basata su comunicatività, ricercatezza e semplicità.

Ingresso ai concerti

Per i concerti al Museo Campano di Capua il costo del biglietto è di 8,00 euro l’intero, 6,00 euro ridotto enti convenzionati e docenti di musica, 4,00 euro ridotto per giovani entro i venticinque anni. Sono previste anche forme di abbonamento molto vantaggiose.

Maggiori informazioni sul sito - Tel. 0823 361801.

La rassegna è sostenuta dal Ministero della Cultura / Direzione Generale Spettacolo e dalla Regione Campania e si avvale della collaborazione della Reggia di Caserta, della Provincia di Caserta / Museo Campano, e del patrocinio del Comune di Aversa.