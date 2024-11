Campagna Amica Arechi Di Salerno, Arriva La Libreria Civica Diffusa

Progetto culturale collocato nell’ambito di “Salerno Legge”

Sarà inaugurata sabato 9 novembre al Mercato Campagna Amica Arechi di Salerno la “Libreria Civica Diffusa”, un progetto culturale collocato nell’ambito di “Salerno Legge” che la Fondazione Copernico sta realizzando con il patrocinio del Comune di Salerno. Sarà inaugurata sabato 9 novembre al Mercato Campagna Amica Arechi di Salerno la “Libreria Civica Diffusa”, un progetto culturale collocato nell’ambito di “Salerno Legge” che la Fondazione Copernico sta realizzando con il patrocinio del Comune di Salerno.

“Questo progetto -spiega il direttore di Coldiretti Salerno Vincenzo Tropiano- intende promuovere la condivisione del patrimonio personale dei singoli cittadini ma anche di associazioni, organizzazioni e altre istituzioni, pubbliche e private che possono lasciare i loro testi, nello spazio che abbiamo messo a disposizione, magari portandone via gratuitamente un altro messo a disposizione da un’altra persona. Al mercato non si viene solo per fare la spesa, ma anche per promuovere la cultura del book crossing”.

Con la “Libreria Civica Diffusa” il Mercato Campagna Amica Arechi di Salerno intende contribuire alla diffusione di quei valori che occorre sempre più recuperare con convinzione come l’inclusione, la sostenibilità e la salvaguardia dell’ambiente: per la realizzazione della scaffalatura sono state utilizzate cassette in legno.