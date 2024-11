Il Direttore del Consorzio Carmine De Blasio: “Assegnati 948.512,18 euro per il progetto Campania Welfare e 169.992,70 euro per gli Accordi territoriali di genere, finalizzati a servizi di sostegno per le famiglie e percorsi di occupabilità per le donne del territorio”.

La Regione Campania ha confermato un importante impegno a favore dell’Azienda Consortile Sociale “Valle dell’Irno” con l’assegnazione di risorse significative destinate a due iniziative centrali per il welfare, le pari opportunità di genere e l’occupazione nel nostro territorio. Al Consorzio, che ha sede nel Comune di Baronissi, è stato assegnato un importo di 948.512,18 euro nell’ambito della misura ”Campania Welfare”, destinata a rafforzare i servizi di inclusione sociale e di inserimento lavorativo per le persone in difficoltà. Inoltre, la Regione ha recentemente finanziato un progetto sugli Accordi territoriali di genere con un contributo di 169.992,70 euro per sostenere le famiglie e favorire l’occupabilità femminile.

Il direttore del Consorzio, Carmine De Blasio, ha illustrato i dettagli delle misure, precisando come il progetto “Campania Welfare” rappresenti una grande opportunità per il territorio. “Si tratta di un’assegnazione di risorse che ci consentirà di realizzare azioni in tre ambiti: progettare attività di inclusione sociale, attivare percorsi professionalizzanti e creare concrete occasioni di inserimento lavorativo,” ha dichiarato De Blasio. “È una misura significativa poiché rivolta a persone svantaggiate o in condizioni di difficoltà, in continuità con precedenti interventi regionali di inclusione sociale. Nei prossimi giorni saremo impegnati in un processo di co-progettazione e co-programmazione con gli enti del Terzo Settore per la presentazione del progetto alla Regione”.

Riguardo al finanziamento per il progetto sugli Accordi territoriali di genere, il direttore ha spiegato che sarà possibile offrire nuovi strumenti per favorire la conciliazione dei tempi famiglia-lavoro: “Questo finanziamento permetterà di attivare servizi di babysitteraggio, voucher per posti in asili nido e ludoteche, nonché sportelli di orientamento al lavoro per le donne in cerca di occupazione. Siamo particolarmente soddisfatti di poter offrire alle donne e alle famiglie del territorio un supporto concreto per agevolare l’inserimento nel mondo del lavoro e sostenere le esigenze di cura.”

La Presidente dell’Azienda Consortile Sociale e sindaco di Baronissi, Anna Petta, ha espresso la propria soddisfazione per il sostegno della Regione e l’importanza di questi interventi. “Fin dalla costituzione dell’Azienda Consortile, abbiamo perseguito un obiettivo chiaro: andare oltre la programmazione ordinaria, cercando costantemente nuove fonti di finanziamento e opportunità di sviluppo,” ha dichiarato la Presidente. “Questi progetti rafforzano la nostra risposta ai bisogni dei cittadini e ci permettono di migliorare l’offerta dei servizi dedicati alle famiglie e alle donne, rispondendo alle esigenze di un welfare inclusivo e moderno. Fondamentale è anche la capacità di visione delle progettazioni a lungo termine: le politiche sociali rappresentano il cuore di una politica amministrativa che intende favorire l’equità e garantire a tutti pari servizi”.

L’assegnazione delle risorse conferma l’impegno dell’Azienda Consortile Sociale “Valle dell’Irno” nel sostenere le comunità locali e nel promuovere un sistema di welfare all’altezza delle sfide odierne, grazie a interventi mirati e a un impegno costante nel reperire nuovi fondi per il miglioramento dei servizi sociali.