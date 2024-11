Fogli di via, sequestri e patenti ritirate dai Carabinieri

Nei giorni scorsi, la Compagnia Carabinieri di Montella, sotto il coordinamento del Comando Provinciale di Avellino e in linea con le direttive impartite dal Prefetto del capoluogo, ha attuato un servizio straordinario di controllo preventivo del territorio in occasione della “40ª edizione della Sagra della Castagna di Montella IGP“.

Il servizio, svolto con l’impiego di numerosi uomini e mezzi, ha interessato sia la sicurezza stradale sulle principali arterie che il centro abitato, dove erano allestiti gli stand gastronomici della manifestazione che hanno attirato migliaia di visitatori.

Nel corso delle operazioni, i Carabinieri hanno emesso un provvedimento di allontanamento, con proposta di foglio di via obbligatorio, nei confronti di un 62enne, pregiudicato e proveniente dal napoletano, che, controllato nei pressi di obiettivi sensibili, non ha fornito ai militari operanti una valida giustificazione in merito alla sua presenza in quel luogo.

Durante la sagra, nel corso di controlli separati, un 47enne di origine senegalese, residente nel salernitano, un 42enne e una 47enne di Nusco sono stati sanzionati per “ubriachezza molesta”.

Inoltre, due giovani, un 18enne e un 19enne di Avellino, sono stati segnalati alla Prefettura di Avellino come “assuntori” poiché trovati in possesso di alcuni grammi di hashish e di uno spinello già confezionato.

Infine, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile hanno contestato numerose violazioni al Codice della Strada, procedendo al ritiro di una patente di guida scaduta e al sequestro amministrativo di un veicolo privo di copertura assicurativa.