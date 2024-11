Le parole del presidente di FederPetroli Italia – Michele Marsiglia: “Perdo un Amico. Non ho parole, una profonda tristezza"

FederPetroli Italia esprime il più sincero cordoglio per la scomparsa del banchiere e nobile Cesare Castelbarco Albani, presidente di Banca Cesare Ponti, deceduto nella notte all’ospedale Sacco di Milano.

Le parole del presidente di FederPetroli Italia – Michele Marsiglia: “Perdo un Amico. Non ho parole, una profonda tristezza. Una persona che sin dai tempi della presidenza di Carige mi è stato sempre vicino. Parlavamo di finanza, di abiti, di nobiltà e di tante cose che negli incontri davano un senso di leggerezza alle circostanze quotidiane più difficili del mondo finanziario e lavorativo. Sempre disponibile ad ogni mia richiesta. Un Principe, un nobile, un Signore, un grande Amico. Qualche settimana fa ci sentimmo per vederci a Milano. Non riesco ancora ad accettare l’accaduto. La mia immensa vicinanza alla Famiglia. Ciao Cesare e grazie per tutto, ti voglio bene.”.