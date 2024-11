Maggiori informazioni disponibili sul sito web della DG Concorrenza della Commissione

La Commissione Europea ha approvato, in conformità del regolamento dell’UE sulle concentrazioni, l’acquisizione del controllo congiunto dell’italiana Terminale GNL Adriatico S.r.l (“ALNG”) da parte di Snam S.p.A, italiana, e di VTTI B.V., dei Paesi Bassi.

L’operazione riguarda principalmente il mercato delle infrastrutture per l’importazione del gas e, nello specifico, l’esercizio dei terminali di rigassificazione del gas naturale liquefatto (GNL) in Italia.

La Commissione ha concluso che la concentrazione notificata non desta preoccupazioni sotto il profilo della concorrenza, dati gli effetti limitati sulla concorrenza nei mercati in cui operano le aziende. In particolare, la Commissione ha rilevato che la capacità di Snam di influenzare i prezzi o altri parametri di concorrenza nell’ambito delle infrastrutture di importazione del gas in Italia è limitata dalla regolamentazione settoriale e da altri fattori. Di conseguenza, la Commissione ha concluso che è improbabile che Snam possa perseguire una strategia di aumento dei prezzi nei terminali di rigassificazione di GNL in Italia. La concentrazione notificata è stata esaminata nell’ambito della normale procedura di esame delle concentrazioni.