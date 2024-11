Il pacchetto introduce 3 misure

La Commissione accoglie con favore l’orientamento generale odierno annunciato dal Consiglio in merito alle proposte della Commissione sull’IVA nell’era digitale. Con l’adozione e la promozione della digitalizzazione, il pacchetto rende il sistema dell’IVA dell’UE più propizio alle imprese e più resiliente alle frodi. Le nuove norme segnano inoltre il primo passo per affrontare le sfide derivanti dall’economia delle piattaforme e contribuisce a creare la parità di condizioni tra i servizi ricettivi a breve termine e i servizi di trasporto online e tradizionali.

Il pacchetto introduce 3 misure:

1. Il nuovo sistema introduce la comunicazione digitale uniforme in tempo reale ai fini dell’IVA basata sulla fatturazione elettronica per le operazioni transfrontaliere, che fornirà tempestivamente agli Stati membri le informazioni preziose di cui hanno bisogno per intensificare la lotta contro le frodi dell’IVA. La fatturazione elettronica accelererà ulteriormente la trasformazione delle imprese nell’era digitale attraverso la semplificazione delle operazioni, garantendo la conformità e la sicurezza, consentendo un processo decisionale basato sui dati e sostenendo la scalabilità per la crescita e l’innovazione future.

2. Gli operatori dell’economia delle piattaforme nel settore dei servizi di trasporto di passeggeri e dei servizi ricettivi a breve termine diventeranno inoltre responsabili della riscossione dell’IVA e del versamento dell’imposta alle autorità fiscali, se il fornitore indiretto non applica l’IVA. La misura contribuirà a migliorare la parità di condizioni fra i servizi online e tradizionali e agevolerà le attività per gli operatori indiretti che non saranno responsabili dell’IVA.

3. L’iniziativa ridurrà infine l’esigenza di registrarsi più volte nei diversi Stati membri, attraverso l’espansione del modello già esistente di “sportello unico per l’IVA” già in essere per le imprese commerciali.

Prossime tappe

I ministri delle Finanze dell’UE dovrebbero adottare la proposta a seguito di una nuova consultazione con il Parlamento europeo.

Informazioni generali

L’IVA costituisce uno dei principali flussi di entrate per le autorità degli Stati membri. Secondo tuttavia l’ultima relazione 2023 sul divario dell’IVA, nel 2021 gli Stati membri hanno perso 61 miliardi di € di gettito IVA. Per far fronte a tali perdite e rispondere all’inarrestabile digitalizzazione dell’economia, in dicembre 2022 la Commissione ha proposto di modernizzare gli obblighi IVA attraverso la promozione della transizione digitale. Il pacchetto legislativo è stato annunciato nel Piano d’azione del 2020 per una fiscalità equa e semplice a sostegno della strategia di ripresa.