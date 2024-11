Il Consiglio Provinciale delle ACLI di Avellino, riunitosi per la prima seduta dopo il 27° Congresso Provinciale, ha riconfermato Alfredo Cucciniello Presidente Provinciale dell’Associazione.

Cucciniello sarà affiancato da due Vice Presidenti: Francesco Melillo, Vicario, Responsabile dell’Amministrazione, del Coordinamento dei Servizi e delle Imprese sociali e del Dipartimento Lavoro e Cooperazione e Mariangela Perito, Delegata alla Formazione, Responsabile della Progettazione Sociale e del Servizio Civile Universale.

Fanno inoltre parte dell’Ufficio di Presidenza Giampaolo Londra, Rachele Fusco, Giuseppe Pacifico e Maria Iandolo.

Cucciniello, ringraziando per la fiducia, ha rinviato alla riunione di Consiglio prevista all’indomani dell’imminente Congresso regionale delle ACLI la discussione e l’approvazione delle linee programmatiche del quadriennio 2025/28.

Nel suo breve intervento, il confermato Presidente ha ribadito la necessità di operare in continuità con il mandato precedente, che ha visto l’Associazione in forte crescita dal punto di vista organizzativo ed affermarsi quale pezzo significativo delle reti associative, della società civile e del Terzo Settore organizzato in Provincia di Avellino. “particolare attenzione –ha affermato Cucciniello- dovremo dedicarla al tema del lavoro e al welfare comunitario in una Irpinia che si va spopolando con l’abbandono di energie giovani e preparate; un impegno particolare va centrato sulle fasce deboli della popolazione, per costruire solidarietà e senso della comunità, partecipazione alla vita democratica per un recupero della cittadinanza attiva, per un contrasto efficace alle povertà sempre più diffuse ed offrire formazione e servizi di qualità”.