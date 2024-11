Incidente a Roccabascerana: 90enne perde tragicamente la vita

Purtroppo per l'anziano non c'è stato nulla da fare

Questa mattina, verso le 8:00, i Carabinieri della Stazione di Roccabascerana sono intervenuti in quella via Marmora dove, una Ford Fiesta, condotta da un 90enne di Pietrastornina, si è ribaltata.

Purtroppo per l’anziano non c’è stato nulla da fare.

Sul posto anche personale sanitario del 118 e i Vigili del Fuoco.

Sono in corso accertamenti da parte dei Carabinieri, per chiarire l’esatta dinamica del tragico sinistro.