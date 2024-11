Aperto 24 ore su 24 con possibilità di fruire del kiss&ride (max 15 minuti di sosta gratuita)

Riapre il parcheggio della stazione ferroviaria di Nola (Napoli). Il parking hub, rinnovato e aperto 24 ore su 24, offre oltre 130 posti auto e prevede anche il servizio “kiss & ride”, che consente i primi 10 minuti di sosta gratuita per chi accompagna o accoglie i viaggiatori in partenza e in arrivo.

Il parcheggio dispone di due ingressi accessibili da Via Anfiteatro Laterizio, uno dei quali situato sul lato della stazione. È collegato direttamente alla stazione tramite un percorso pedonale. L’area è dotata da un sistema di videosorveglianza attivo e offre assistenza in tempo reale per garantire la massima sicurezza ai clienti. Sono riservati 3 stalli “rosa” per le donne in stato di gravidanza o neomamme e 3 stalli “blu” per passeggeri a mobilità ridotta, attualmente presenti all’esterno del parking hub.

L’investimento di FS PARK di riqualificazione dell’area ha riguardato l’installazione dell’automazione in ingresso e uscita, la tecnologia di riconoscimento automatico delle targhe, la realizzazione di una nuova segnaletica orizzontale e verticale e l’adeguamento e il potenziamento degli impianti elettrici e di illuminazione a basso consumo energetico.

L’obiettivo del Gruppo FS Italiane è migliorare l’accessibilità alle stazioni ferroviarie, anche attraverso infrastrutture e servizi per il potenziamento dello scambio modale. Per questo motivo sono presenti offerte per gli abbonati al servizio ferroviario.