4 novembre, Giordano (Ugl Matera): “Grazie a chi è ogni giorno al servizio dell’Italia”

"Buon 4 novembre e viva l’Italia unita"

“L’Ugl Matera si rivolge a chi rappresenta in Regione i Ministeri della Difesa e dell’Istruzione per una unitaria collaborazione affinché bambini e ragazzi possano oggi sentirsi partecipi al significato celebrativo della Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate insieme alla ricorrenza dei cento anni del Milite Ignoto. Il mio pensiero va a tutti coloro materani e non che si sono sacrificati per l’ideale della Patria e per l’attaccamento al dovere, valori tutt’oggi immutati. Un grazie a tutte le donne e uomini che dedicano la propria vita al servizio dei cittadini e alla sicurezza del Paese. Dall’Ugl Matera, buon 4 novembre e viva l’Italia unita. Portiamo il nostro saluto pubblicamente come segno di gratitudine ai rappresentanti dell’Esercito, dell’Aeronautica, dei Carabinieri e della Guardia di Finanza dislocati nella provincia di Matera con il nostro pensiero che non ci sia mai più guerra, guerra che si vinga o si perda, comunque lascia tanti lavoratori morti”.

Lo ha dichiarato Pino Giordano, segretario provinciale Ugl Matera, in merito alla Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate.