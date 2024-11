Primo storico punto della Vis Mediterranea che pareggia in casa del Lumezzane

Il prossimo incontro si giocherà domenica prossima, in casa, allo stadio “Gallucci” di Solofra, contro il Brescia

Oggi, domenica 3 novembre 2024, la Vis Mediterranea Soccer scrive la storia: a Lumezzane, le irpine, dopo otto giornate di campionato di serie B di calcio femminile, riescono a conquistare il loro primo punto nella categoria cadetta abbandonando lo zero in classifica. Un punto tanto cercato e finalmente conquistato al termine di una gara, dove tutto sommato, il pareggio sta anche stretto alle ragazze di mister Alessandro Caruso, che hanno mostrato un’ottima tenuta del campo, mostrando anche giocate di un certo livello.

I segnali di una ripresa da parte delle campane si erano già viste nella giornata prima della sosta, lo scorso 20 ottobre, quando le gialloverdi persero di misura in casa contro il Bologna, compagine molto più quotata con ambizioni di promozione in serie A. E oggi, le buone impressioni evidenziate nella partita precedente, si sono confermate strappando il primo punto in trasferta, in terra lombarda, allo stadio “Tullio Saleri” di Lumezzane (BS).

La cronaca della partita racconta di un primo tempo di marca rossoblu, con le padroni di casa capaci di contenere gli attacchi avversari e di rendersi pericolose in più occasioni dalle parti dell’estremo difensore Pucova. Attacchi che danno i loro frutti al 34’ minuto con il gol del vantaggio di Romina Pinna, al suo quarto gol in campionato, quinto stagionale sommando quello siglato in Coppa Italia.

Partita che, dunque, si mette di nuovo in salita per le irpine, le quali, senza scomporsi, riescono a seguire le indicazioni del loro coach, costruendo buone trame di gioco e riuscendo ad imbrigliare le iniziative delle avversarie. La Lumezzane sfiora il raddoppio in diverse occasioni, ma subisce l’aggressività delle avellinesi che, con grinta e determinazione, riescono ad agguantare il pari al 33’ della ripresa con un autogol di Valentina Puglisi, causato da un preciso traversone dell’ala gialloverde Di Sticchio. Precedentemente, Cinquegrana con un gran tiro da fuori aveva fatto emergere le doti balistiche del portiere della Lumezzane, che si è superata con una grande parata. Poi, dagli sviluppi dell’azione c’è stato il traversone dal quale è nato l’autogol per il pareggio della Vis Mediterranea.

Grande la soddisfazione delle campane al triplice fischio finale, con la conquista del primo storico punto nel Campionato di serie B, che fa ben sperare nella possibilità di una clamorosa rimonta per raggiungere l’obiettivo salvezza. Il prossimo incontro si giocherà domenica prossima, in casa, allo stadio “Gallucci” di Solofra, contro il Brescia, in quello che si preannuncia un match caldissimo, sfidando una diretta concorrente per la salvezza.

Dovesse vincere la gara casalinga, le irpine inizierebbero a sognare in grande. Anche perché dopo il primo storico punto in serie B, potrebbe essere maturo il momento della conquista della prima storica vittoria per fa sognare società e tifosi.

