Ottava giornata di campionato di serie B calcio femminile

Si riparte. Dopo il turno di riposo in programma la scorsa settimana, il campionato di serie B di calcio femminile riprende il suo cammino e con esso le ambizioni delle varie squadre, ciascuna delle quali con ambizioni differenti.

La Vis Mediterranea Soccer di Montoro ha potuto sfruttare questa pausa per preparare al meglio la trasferta di domani a Lumezzane (BS), in terra lombarda, dove affronterà le padroni di casa nella gara valevole per l’ottava di campionato di serie B. Giorni nei quali, il nuovo mister Alessandro Caruso, ha potuto conoscere meglio le proprie giocatrici e impartire loro lezioni tattiche da trasformare in forza, grinta e determinazione, necessarie per lasciare quello zero in classifica, che pesa come un macigno sui sogni di salvezza della compagine irpina.

Si riparte dalla sconfitta subita in casa allo stadio “Gallucci” di Solofra contro il Bologna lo scorso 20 ottobre, con il punteggio di 0-1, dove sostanzialmente si è vista una squadra molto diversa, più combattiva e meglio messa in campo, capace di spaventare le felsinee, che a differenza delle loro avversarie nutrono ambizioni di promozione nel tentativo di fare il salto nella massima serie.

Mister Caruso, quindi, nella trasferta di domani, presso lo stadio “Tullio Saleri” di Lumezzane punterà sulla rinnovata voglia delle atlete gialloverdi, che nel corso delle sedute di allenamento hanno mostrato un nuovo piglio e sicuramente la volontà di voler inseguire la conquista dei primi punti in assoluto nel campionato cadetto per continuare a sperare nella salvezza.