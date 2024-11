“Avellino Celebra la Tradizione: Presentata la 92ª Edizione del Calendario Storico dei Carabinieri”

"Un evento culturale che unisce arte e storia, con opere di Marco Lodola e narrazioni di Maurizio de Giovanni, riflette il ruolo vitale dei Carabinieri nella comunità"

Avellino, 31 ottobre – La città ha ospitato un evento di grande rilevanza culturale e simbolico: la presentazione della 92ª edizione del Calendario Storico e dell’Agenda 2025 dell’Arma dei Carabinieri. L’incontro, aperto ai giornalisti e agli appassionati, si è tenuto presso il Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino alle ore 17.00.

Fondato nel 1928, il Calendario Storico dei Carabinieri è molto più di un semplice calendario: è un testimone del tempo e un simbolo dei valori e della tradizione dell’Arma. La sua pubblicazione è stata interrotta per alcuni anni, a causa dei conflitti che hanno segnato la storia italiana, ma dal 1950 il calendario è tornato a raccontare, anno dopo anno, le storie che legano l’Arma ai momenti significativi della nostra storia nazionale.

Quest’anno, l’edizione 2025 ha portato con sé opere artistiche di grande impatto, concepite dall’artista Marco Lodola, noto per il suo stile inconfondibile e colorato, che si sposa perfettamente con i temi di giustizia e storia rappresentati nel calendario. A completare il tutto, i testi letterari di Maurizio de Giovanni, uno degli autori più amati della contemporaneità, il quale ha arricchito ogni immagine con narrazioni che evocano la forza e l’impegno dei Carabinieri.

Il colonnello Domenico Albanese, comandante del Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino, ha guidato la presentazione, illustrando le peculiarità di questa edizione e sottolineando l’importanza di un evento che celebra non solo la tradizione propria dell’Arma, ma anche un legame profondo con il territorio e la comunità.

Questa manifestazione non è stata solo un’opportunità per scoprire l’arte e la cultura del nostro Paese, ma anche per riflettere sul ruolo fondamentale dei Carabinieri nella società e sulla loro funzione di custodi della legalità e della tutela dei cittadini.

Il Calendario Storico dei Carabinieri, insieme all’Agenda 2025, rappresenta pertanto un’importante risorsa culturale da inserire nelle abitazioni e nei luoghi di lavoro di tutti gli italiani, un promemoria del passato che ci guida verso il futuro.