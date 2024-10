Domenica 3 novembre, ore 18.30, nella Sala delle Arti alla Via Provinciale 89 a Manocalzati (Av)

Domenica 3 novembre ultimo appuntamento con Innamorati della Musica 2024: “Gran Galà lirico” è il titolo del concerto che si terrà alle ore 18.30 nella Sala delle Arti alla Via Provinciale 89 a Manocalzati (100 metri da Progress).

Ad esibirsi i cantanti che hanno frequentato il Master Class in Canto Lirico tenuto dal mezzosoprano Ambra Vespasiani dall’1 al 3 novembre per l’Associazione Stravinsky.

Ambra Vespasiani, nata a Ripatransone (AP), ha iniziato giovanissima lo studio del canto al Conservatorio G. Rossini di Pesaro e successivamente a Roma ha seguito i corsi di canto al Conservatorio di S. Cecilia con J. Magnoni.

Vincitrice del noto Concorso per Voci Nuove “A. BELLI” di Spoleto vi debuttava in Werther nel ruolo di Charlotte e successivamente cantava nel ruolo di Cuniza nell’Oberto verdiano. Da allora è stata ospite di quasi tutti i più importanti teatri italiani, tra cui: L‘Opera di Roma, l’Arena di Verona, il Verdi di Trieste, il Comunale di Bologna, il Regio di Torino, il Maggio Musicale Fiorentino, il Massimo di Palermo, il Bellini di Catania, l’Accademia Chigiana di Siena, il Festival dei due Mondi di Spoleto, ecc., e in diversi teatri Esteri, in USA, Spagna, Francia, Belgio, Gran Bretagna, Germania, Canada, Croazia, Slovenia, Corea, Romania… Il suo repertorio, in continuo ampliamento, comprende i principali ruoli mediosopranili verdiani (tra i più eseguiti: Azucena, Amneris, Eboli, Ulrica), romantici e veristi (tra cui la Santuzza di Cavalleria Rusticana), nonché numerose composizioni da camera e di musica sacra tra cui, oltre al Requiem verdiano, lo Stabat e la Petite Messe di Rossini, il Requiem di Mozart, lo Stabat di Vivaldi, ecc.

Ha cantato con celebri direttori quali G. Gavazzeni, D. Oren, Z. Mehta, L. Von Matacic, M. Arena, A. Campori, G. Gelmetti, S. Argiris, A. Guadagno, ecc, avendo per colleghi cantanti come R. Kabayvanska, K. Ricciarelli, M. Chiara, G. Dimitrova, D. Dessi’, G. Merighi, A. Cupido, J. Aragall, A. Krauss, R. Bruson, L. Nucci, ecc…

Svolge anche un’intensa attività concertistica ed è attualmente Docente Titolare di Canto presso l’Istituto Musicale “Briccialdi” di Terni e l’A.I.A.R.T. di Roma. Collabora alla Direzione Artistica del R.O.L.F. (Festival Operistico di Ripatransone (AP) e del Concorso Internazionale di Canto Lirico “Luciano Neroni”.

I corsisti, italiani, greci e cinesi, provenienti sia dal Conservatorio “Cimarosa” di Avellino che dal “Briccialdi” di Terni, si cimenteranno in pagine operistiche di Puccini, Rossini, Donizetti, Mozart. Ad accompagnarli al pianoforte ci sarà il maestro Giuseppe Leone, pianista accompagnatore delle classi di Canto del Conservatorio “S. Pietro a Majella” e della “Puccini Academy”.

L’appuntamento è per le ore 18.30; a seguire la ormai nota Lotteria “Innamorati della Musica”, oltre al consueto momento conviviale dove artisti e pubblico si incontrano per scambiare idee, passioni, speranze! Non perdere l’occasione…Innamorati della Musica.

Innamorati della Musica 2024 è una rassegna realizzata con il contributo del – MIC – Ministero della Cultura e della Regione Campania, in collaborazione AIAM Musica, MED – Musica e Danza Campania, MUSICAMICA Associazione musicale.

La Direzione artistica è a cura di Nadia Testa ed il Marketing e la Comunicazione a cura di Michele Aquino

Info 340 5719845; www.associazionestravinsky.it