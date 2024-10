"È importante riconoscere che le scelte politiche di oggi influenzano il futuro e possono attrarre nuovi voti da coloro che si sono allontanati da una politica compromessa"

“Come Fondazione Angelo Vassallo, abbiamo ricevuto la lettera di Francesco Tosi, ex sindaco di Fiorano Modenese, indirizzata alla Segretaria del Partito Democratico. Tosi scrive in qualità di iscritto al partito e desidera richiamare l’attenzione su una questione cruciale legata alla memoria di Angelo Vassallo, il sindaco pescatore di Pollica, barbaramente assassinato il 5 settembre 2010. Sei anni fa, il nostro Comune conferì la cittadinanza onoraria a Dario Vassallo, suo fratello, il quale ha dimostrato coraggio e tenacia nel portare avanti la ricerca della verità dopo che il caso fu inizialmente archiviato. Oggi, siamo sulla soglia di un processo che potrebbe rivelare gravi complicità all’interno delle istituzioni. È doveroso ricordare che, nonostante le sollecitazioni della Fondazione Vassallo, il nostro partito non ha mai preso l’iniziativa di sostenere una commissione d’inchiesta parlamentare, nonostante la richiesta provenisse da un nostro sindaco. Tosi ha personalmente inviato tre lettere all’allora Segretario Zingaretti, senza mai ricevere risposta. Il silenzio del PD su questo tema è inaccettabile e parla di una complicità che non possiamo ignorare. Recentemente, l’arresto del sindaco di Capaccio-Paestum e presidente della provincia di Salerno, Franco Alfieri, uomo di De Luca e del PD, segna un passo avanti, ma è essenziale che il nostro partito prenda una posizione chiara. I compromessi, seppur necessari in politica, non possono mai superare il valore della legalità. La responsabilità del PD è quella di garantire un impegno fermo contro l’illegalità e la malapolitica, per restituire dignità e credibilità al nostro operato. È importante riconoscere che le scelte politiche di oggi influenzano il futuro e possono attrarre nuovi voti da coloro che si sono allontanati da una politica compromessa. La sincerità, la coerenza e la verità devono diventare i pilastri delle nostre azioni. Non possiamo permetterci di abbandonare un nostro sindaco, assassinato mentre svolgeva il suo dovere. Pertanto, Tosi chiede che il PD consideri la possibilità di costituirsi parte civile contro Franco Alfieri, non solo per il danno arrecato al partito, ma anche per onorare la memoria di Angelo Vassallo. La presunzione di innocenza non deve essere utilizzata come scudo per giustificare l’inerzia. Ora è il momento di agire. La leadership di Elly Schlein è cruciale per affrontare queste sfide e dimostrare che il PD è in grado di ripulirsi e di recuperare la fiducia dei cittadini. Angelo Vassallo ha rischiato la vita e l’ha persa per fare ciò che era giusto. Siamo pronti a correre dei rischi? È tempo di dimostrare il nostro impegno e la nostra integrità. Confidando nella tua forza e coraggio, ti saluto con rispetto”. A dirlo nella sua lettera è Francesco Tosi, Sindaco di Fiorano Modenese (fino a giugno 2024) Iscritto al Partito Democratico.