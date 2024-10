Due icone del rap napoletano insieme per ricordarci chi sono state e chi sono oggi

“Kiss” (Warner Music Italy), fuori venerdì 1 novembre, segna il ritorno della coppia CoCo-Luchè, una delle collaborazioni più iconiche e affiatate del rap italiano e che di certo non poteva mancare in questo grande comeback.

La produzione, firmata dai Voga, ammicca al mondo della trap melodica, offrendo un tappeto sonoro su cui i due rapper possono esprimere al meglio il loro stile in modo esplosivo.

Le strofe sono un concentrato di barre potenti e punchline accattivanti, mentre le melodie del ritornello si imprimono immediatamente.

Questo brano è il secondo e ultimo singolo che anticipa l’uscita dell’album “Mai Più Forse” in uscita venerdì 8 novembre. Il disco, in pre-save e in pre-order al link https://wmi.lnk.to/maipiuforse, è già disponibile nei vari formati Vinile Trasparente Celeste Autografato, CD autografato, Vinile Nero Purri e CD.

All’interno, le preziose collaborazioni di Geolier, Guè, Luchè, Ernia, Yung Snapp e Anice che vanno ad arricchirlo con stili e sonorità uniche, dando vita a un disco che promette già di lasciare il segno nella scena urban italiana.

Di seguito la tracklist dell’album:

Intro Qui per un motivo Mai più forse Preferisco morire feat. Anice Kiss feat. Luchè Se fosse per me feat. Ernia Video hot feat. Geolier Se non sto con te Friendzone Il mio hobby Un’altra persona (interlude) Skincare feat. Guè & Yung Snapp N’ata cos Orgoglioso di te Sabato Ho dato il massimo Qualcosa da bere feat. Luchè Casa nuova

Dopo lo spoiler inaspettato sul palco del Red Bull 64 Bars Live a Scampia, il ritorno di CoCo è ufficialmente segnato da “MAI PIÙ FORSE” (Warner Music Italy), vale a dire la title track del nuovo lavoro discografico.

Il brano rappresenta il manifesto di un progetto, annunciato sui social attraverso un trailer, che spinge CoCo a un livello artistico ancora più maturo: con questa traccia, il rapper invita infatti a superare ogni incertezza e a prendere il controllo del proprio destino. Attraverso barre profondamente personali, l’artista napoletano ripercorre la sua strada e le sfide che ha affrontato, sottolineando il suo desiderio di non fermarsi mai.

CoCo, da sempre promotore di messaggi positivi e propositivi per la sua generazione e non solo, porta avanti con il nuovo lavoro in studio uno dei temi a lui più cari: la ricerca della forza in se stessi e negli altri per affrontare le avversità e inseguire i propri sogni: uno stimolo a far sì che davvero non ci siano più “forse”.

L’artista napoletano, con la sua capacità di combinare testi ispirati a riflessioni personali e temi universali, va a confermarsi ancora una volta come una delle voci più autorevoli e carismatiche della scena rap italiana.

CoCo è un rapper e cantautore italiano. Inizia la sua carriera con l’alias El Niño formando il duo rap Insolens con il produttore O’Nan, nome con cui era noto ai tempi Geeno. Nel 2012 cambiano nome in Corrado e Geeno e pubblicano l’EP “Doveva Andare Così”. Nel 2016 Corrado cambia nuovamente nome e sceglie CoCo, pubblicando l’album d’esordio “La vita giusta per me” per Roccia Music. Nel 2019 esce “Acquario” il suo primo album per Island Records/Universal. Il disco trainato dal singolo Bugie Diverse (platino) ha avuto un grande riscontro, confermando CoCo tra gli artisti più interessanti e sofisticati della musica partenopea e non solo. A novembre 2019 parte il suo primo tour ufficiale e nel 2020 pubblica il suo terzo album “Floridiana”. Nel 2021 collabora con Luchè nel brano “Topless” ed esce il suo joint album con Mecna, anticipato dal singolo omonimo, “Bromance”. A luglio 2023 pubblica la hit estiva “Qualcosa da bere” con Luchè e Geeno, seguito a novembre dal singolo “16 anni”. In occasione dell’anno scolastico 2023/2024, Coco, SAE Institute Milano e Warner Music Italy hanno messo in palio una borsa di studio, atta a coprire l’intero ammontare della retta, per il corso di “Urban Music Production”.

https://www.instagram.com/pizzaboycoco/