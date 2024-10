Iniziativa rivolta a cittadini, commercianti e aziende

A Pomigliano d’Arco, riparte l’iniziativa “Adotta un’area verde, coltiva la tua città”, progetto che permette a cittadini, attività commerciali e aziende di adottare spazi verdi cittadini migliorando il decoro urbano con la loro manutenzione. L’idea, lanciata qualche anno fa durante il primo mandato del sindaco Raffaele Russo, viene ora riproposta dall’amministrazione comunale guidata dallo stesso primo cittadino, che intende ampliare la partecipazione per restituire un’immagine curata e sostenibile alla città. “Abbiamo molti spazi a disposizione – spiegano dal Comune – e sarebbe bello che chiunque volesse promuoversi lo possa fare chiedendo l’adozione di una delle tante aiuole che hanno bisogno di cura e che, se ben manutenute, rappresentano un sicuro ritorno in termini di immagine”. Tra gli obiettivi dell’amministrazione comunale, non solo l’abbellimento delle aree comuni, ma anche la creazione di un movimento di sensibilizzazione. “Come amministrazione – sottolineano gli amministratori cittadini – stiamo investendo molto non solo nella cura del verde, ma anche in un lavoro di sensibilizzazione che possa dare i suoi frutti, dimostrando fattivamente alle future generazioni che il cambiamento nasce da ognuno di noi. È partendo dalle piccole cose che si possono ottenere grandi risultati. Adottare un’aiuola o un’area verde è un perfetto esempio di collaborazione tra pubblico e privato che non può che avere effetti benefici sul territorio”. L’invito è rivolto a singoli cittadini, attività commerciali, associazioni, aziende e scuole, che possono adottare spazi verdi, come rotatorie e aiuole, impegnandosi nella loro manutenzione e miglioramento estetico. L’affidamento prevede la cura periodica degli spazi e l’installazione di elementi decorativi come fioriere, in modo che ogni area possa diventare “un angolo di bellezza e serenità per la comunità”. “Crediamo fermamente che l’affidamento delle aree verdi ai cittadini e alle realtà locali – concludono dall’amministrazione comunale – non solo contribuisca al miglioramento del nostro territorio, ma favorisca anche un profondo senso di comunità e appartenenza. Questa iniziativa offre una possibilità concreta di prendersi cura del proprio ambiente e lasciare un segno positivo e duraturo nella città”. Gli interessati possono presentare una manifestazione di interesse per l’adozione delle aree verdi pubbliche, e inviare la documentazione necessaria all’Ufficio Protocollo Generale del Comune di Pomigliano d’Arco in Piazza Municipio, 1, oppure tramite PEC all’indirizzo comune.pomiglianodarco@legalmail.it