Bronzo a Giannelli

Domenica 27 ottobre u.s., si sono svolti presso il palazzetto dello sport di Caorle (VE), i Campionati

Italiani Master di combattimento, gara valevole per l’assegnazione dei Titoli Italiani dedicata agli

atleti over 35.

A rappresentare la Società Sportiva Dilettantistica “Taekwondo Irpino”, diretta dai Maestri Luigi

SALDUTTO e Rocco GIANNELLI, c’erano gli stessi Insegnanti Tecnici che per l’occasione, si

sono svestiti dal ruolo di coach, per vestire i panni di atleti in una competizione Nazionale.

Medaglia d’oro e titolo di Campione Italiano Master 2024 per il Maestro SALDUTTO nella cat.

+80Kg Master 2, una gara impeccabile svoltasi in una atmosfera distesa e di grande rispetto nei

confronti dei propri avversari.

Medaglia di bronzo e podio Nazionale per il Maestro Giannelli cat. -58 Kg Master 2, che in

semifinale cede il passo al cospetto del suo avversario più concentrato, ma sicuramente non più

tecnico. Davvero un Peccato!

Il M° SALDUTTO dichiara: “Sono felicissimo per questo titolo Italiano. Salire sul gradino più alto

del podio non è mai una cosa scontata. Aggiungo che anche quest’anno sia io che Rocco siamo

nuovamente sul podio più importante d’Italia a conferma che il settore agonistico Master è molto

attivo. Mi auguro che queste medaglie siano di ispirazione per i miei atleti ai quali dico MAI

MOLLARE! Infine ringrazio chi ha tifato per noi in gara e chi ci ha seguito da casa”.