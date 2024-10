Una vera e propria festa di quartiere che ha l'ambizione di coinvolgere ancora una volta la comunità in una rete di condivisione

Il progetto Visioni in Azione, (promosso in partenariato tra Arci Campania, Acli Campania, Auser, Don Tonino Bello Odv, l’Osservatorio Politiche Sociali UNISA, il Forum del Terzo Settore Campania e l’Associazione Simposio Migranti), che ha lavorato in questi mesi sul territorio di Rione Mazzini con l’obiettivo di promuovere l’empowerment della comunità sensibilizzando un’esperienza di solidarietà sociale e cura collettiva, è ora nella sua ultima fase. Dopo il percorso di photovoice, le interviste e le attività insieme, nasce uno spazio a Rione Mazzini dedicato agli anziani dove ricevere aiuto, trascorrere tempo insieme col gioco o altre attività, e creare rete.

Per questa occasione Domenica 10 Novembre l’Agorà darà vita ad una vera e propria festa di quartiere che ha l’ambizione di coinvolgere ancora una volta la comunità in una rete di condivisione, gioco, espressione e comunicazione. Si partirà alle 16:30 con un torneo di briscola organizzato in cooperazione con la Pro Loco Avellino, in serata si esibiranno invece alcuni ragazzi del quartiere con la loro musica. Ci sarà inoltre la possibilità di raccontare la propria arte anche attraverso la pittura esprimendosi negli spazi creati appositamente, e tirando fuori sensazioni ed emozioni.

La festa di quartiere sarà quindi il momento di inaugurazione del servizio permanente che Visioni in Azione farà partire all’interno del quartiere. Un servizio che mette al centro e al primo posto gli anziani, che vivono condizioni di solitudine acute e che necessitano, come raccontato dal quartiere, di un posto di socialità nel quale ritrovarsi e fare comunità.

Vi aspettiamo Domenica 10 Novembre in sede di Agorà a Rione Mazzini – via U. Leprino n.8, presso il campus Tam Tam della Don Tonino Bello odv.