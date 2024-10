Da venerdì 1 a domenica 3 novembre

Le “Ferrovie in miniatura” tornano al Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa da venerdì 1 a domenica 3 novembre.

Durante le tre giornate dell’evento si potranno ammirare numerosi modelli di treni in scala di varia grandezza, plastici e diorami con binari che attraversano paesaggi riprodotti con grande cura e realismo. Per l’occasione, sabato 2 novembre sarà possibile raggiungere il Museo a bordo del Pietrarsa Express, il treno storico che collega la stazione di Napoli Centrale al Polo Museale della Fondazione FS.

Organizzata in collaborazione con la Federazione Italiana Modellisti Ferroviari, la manifestazione è giunta alla quinta edizione e sarà arricchita da iniziative che coinvolgeranno non solo gli appassionati di fermodellismo, ma anche adulti e bambini di ogni età.

Come negli anni precedenti, tra le attività in programma figurano i miniviaggi sui treni in scala dell’associazione “Vapore Vivo” che, percorrendo un circuito di rotaie appositamente allestito lungo i grandi viali del Museo, faranno vivere ai partecipanti una divertente esperienza.

Per l’intera durata dell’evento si potranno visitare i padiglioni espositivi, partecipare al viaggio virtuale del primo treno in Italia, mentre i più piccoli potranno salire a bordo del trenino gommato “Bayardino”, per un giro panoramico e istruttivo del sito.

Non mancherà l’area ristorazione, con Bistrot e Pizzeria aperti da mezzogiorno fino alle tre del pomeriggio, mentre al Caffè Bayard si potrà accedere dalla mattina fino all’ inizio dell’attività delle Terrazze Pietrarsa, alle ore 18.00.

Il programma dettagliato delle giornate con l’indicazione di orari, prezzi e modalità di partecipazione, è disponibile sul sito fondazionefs.it e sulle pagine facebook e Instagram del Museo di Pietrarsa, telefonando al numero 081.472003 o inviando una mail a museopietrarsa@fondazionefs.it.