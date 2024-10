L’evento, con ingresso gratuito al pubblico con possibilità di poter provare le barche, ospita il gotha dei brand della produzione nautica italiana e dei motori marini

Mancano meno di due settimane all’apertura della 38ª edizione del Navigare, il Salone Nautico Internazionale di Napoli, in programma nel porto turistico di Mergellina dal 9 al 17 novembre. L’appuntamento espositivo che, come di consueto, vedrà la partecipazione di numerosi cantieri che esporranno yacht, gozzi, gommoni e barche tra i 18 e 5 metri, sarà ad ingresso gratuito e offrirà l’opportunità ai visitatori di poter provare le imbarcazioni presenti.

“Ogni anno registriamo un grande interesse del pubblico, ma non solo per le imbarcazioni esposte, soprattutto per l’opportunità della prova in mare – afferma Gennaro Amato, presidente di AFINA -, questa soluzione consente anche agli espositori di avere più tempo per illustrare i valori e l’efficienza delle proprie produzioni. Questa edizione, che ancora una volta è stata definita con l’utilizzo del molo di sopraflutto e con la collaborazione di Luise Group, utilizzando la banchina conosciuta come molo Luise, vedrà l’utilizzo di pontili galleggianti per implementare i metri lineari espositivi, consentendo così l’adesione di molti cantieri che ogni anno vedono nel Navigare un’opportunità per definire gli ordini d’acquisto, e quindi di costruzione, per il prossimo anno”.

La prerogativa delle prove in mare, da sempre punto di forza del Salone organizzato dall’Associazione Filiera Italiana della Nautica (AFINA), consente infatti, a coloro che sono interessati all’acquisto, di poter timonare l’imbarcazione dei sogni e fugare ogni dubbio tecnico e funzionale dell’imbarcazione prescelta. Al Salone Nautico Internazionale di Napoli si potrà, così, passare dal timone di uno yacht a quello di un gommone, provando l’ebbrezza di diventare armatore.

L’alto numero di visitatori, registrati nelle ultime edizioni, ha reso necessaria quest’anno la prenotazione delle prove. I visitatori che non troveranno disponibilità durante i due weekend della manifestazione potranno fissare appuntamento con i cantieri espositori dal lunedì al venerdì nella fascia oraria di apertura del Navigare: tra le 12 e le 16.30.

Tra le imbarcazioni in esposizione, presenti i maggiori marchi del panorama nazionale, come Pershing, Jenneau, Bavaria, Prestige, Beneteau, Fiart Mare, Rio Yachts, Azimut, Aicon Yacht, ma anche i migliori brand del settore di produzione di gozzi, come Cantieri Mimì e Esposito Mare. Anche per i battelli pneumatici al Navigare sarà presente il meglio della produzione con i marchi: Italiamarine, Nautica Cesare, Sea Prop, Starmar, Oromarine, Domare, Mirimare, Zar, Poseidon, alcuni dei partecipanti che esporranno le novità del prossimo anno. In acqua anche motoscafi, come quelli di Marina Yachting, mentre in banchina le migliori offerte di charter e di accessori per la nautica. Tra i motori marini ampia partecipazione dei concessionari: Mercury, Honda e Suzuki.