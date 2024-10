Successo per il pomeriggio in rosa

Numerose le visite gratuite effettuate da Iannace, Cibelli e Casoria. Continuano gli appuntamenti con la prevenzione del tumore al seno e non solo

Ancora successo per la prevenzione in rosa targata Amos Partenio. Nel pomeriggio di ieri, domenica 27 ottobre, presso il convento dei Francescani in corso Vittorio Emanuele ad Avella, l’associazione, con la collaborazione dei volontari del posto, ha allestito gli ambulatori delle visite gratuite. Numerose quelle effettuate dal senologo dottor Carlo Iannace, seguite dai controlli ecografici del dottor Giovanni Cibelli. Le persone che hanno partecipato al pomeriggio in rosa hanno potuto sottoporsi anche alle visite eseguite dall’angiologo e chirurgo vascolare dottor Aniello Casoria.

Si ringraziano, pertanto, i medici che hanno preso parte agli ambulatori, per la loro disponibilità e il prezioso operato che svolgono sul territorio, aiutando a diffondere l’importanza della prevenzione; l’amministrazione comunale di Avella e il sindaco dottor Vincenzo Biancardi, per il patrocinio e l’ospitalità. Un ringraziamento particolare ai volontari e alle volontarie del gruppo Masci (Movimento Adulti Scout Cattolici Italiani) “Avella 1 – Chiara e Francesco”, per la collaborazione e la calorosa accoglienza. Grazie anche a tutte le volontarie di Amos Partenio che con amore e dedizione continuano a donare il loro tempo alla prevenzione e a tutti coloro che continuano a crederci e a seguire il fiocco rosa.

Per i prossimi appuntamenti con gli ambulatori delle visite gratuite di Amos Partenio è possibile visionare il calendario sulle pagine Facebook Amos Partenio e Amdos Campania.