2 giorni di vetrina sul wedding

Torna "Nozze d'Autore" con una madrina d'eccezione: la bellissima Maria Grazia Cucinotta. Questa volta l'evento, in programma per sabato 30 novembre e domenica 1° dicembre, sarà ospitato da "Casa Reale", splendida struttura per ricevimenti immersa nel verde del Comune di Sturno.

Tutti i dettagli dell’attesa Fiera Sposi saranno svelati nel corso di una conferenza stampa prevista per lunedì 28 ottobre alle 19:00 proprio presso “Casa Reale”. Saranno presenti, tra gli altri, il Sindaco di Sturno, Vito Di Leo, il titolare della struttura Gianfranco Molinario, il patron dell’evento, Walter Tordiglione, il conduttore e cabarettista, Carlo Maria Todini, la modellaYomaira Moreno ed alcuni protagonisti dello show/dèfilè conclusivo; modererà la giornalistaMonica De Benedetto.

Nozze d’Autore a cura della Tordiglione Fashion Model Agency Production quest’anno giunge alla sua undicesima edizione. Sarà una due giorni dedicata al coronamento del sogno d’amore con tutti i principali operatori del comparto wedding.

Una grande vetrina sul settore sposa e su tutto quanto ruota intorno all’organizzazione del matrimonio. Stand espositivi e Défilé sposa ad ingresso libero; Cena Spettacolo e Degustazione su prenotazione.

Dunque un evento imperdibile per i futuri sposi impegnati nell’organizzazione del matrimonio perfetto e per l’allestimento della casa dei propri sogni: abiti da sposa e da sposo, acconciatura e make up, servizio fotografico, ristorazione, addobbo floreale, bomboniere, confettata, viaggio di nozze, auto da cerimonia ed anche elettrodomestici e complementi d’arredo.

E per le coppie presenti prevista l’estrazione di un prezioso gioiello e di un servizio fotografico. Partner ufficiale di Nozze d’Autore Dotolo Mobili.