L’Assessore agli eventi Giuseppe Giordano: “L’evento del 31 ottobre trasformerà la villa comunale di Baronissi in un mondo incantato tra luci, scenografie e dolcetti per i più piccoli”

Il Comune di Baronissi, in collaborazione con Movida in Tour, annuncia con entusiasmo la prima edizione di “La Villa delle Zucche e dei Misteri”, una festa pensata per coinvolgere e stupire grandi e piccini. Il 31 ottobre 2024, la villa comunale si trasformerà in un luogo magico e misterioso, dalle prime ore del pomeriggio fino alla sera, regalando a tutti i partecipanti un’esperienza indimenticabile. Durante la serata, i bambini saranno omaggiati con palloncini colorati e caramelle, simboli di una festa che unisce divertimento, magia e socialità.

L’iniziativa è pensata per offrire un momento di svago e aggregazione per tutta la comunità, con l’obiettivo di riscoprire il piacere dello stare insieme in un’atmosfera accogliente e piena di sorprese. La villa comunale sarà decorata con proiettori colorati che daranno vita a giochi di luce suggestivi, ideali per creare una cornice di mistero e incanto. Tre figuranti in costumi a tema popoleranno la villa, impersonando personaggi fantastici e interagendo con i visitatori per rendere ancora più magica l’esperienza dei bambini. Tra le attrazioni principali vi sarà anche una scenografia speciale con il Pentolone delle Magie, un grande calderone che, grazie a luci e fumo, evocherà un’atmosfera da fiaba e incanterà tutti con i suoi effetti scenografici.

“Siamo molto felici di poter offrire alla nostra comunità un evento che celebra la festa di fine ottobre come occasione per riscoprire la gioia di stare insieme. Con “La Villa delle Zucche e dei Misteri” abbiamo voluto creare un momento di aggregazione che porti tutti, dai bambini agli adulti, a vivere una serata di festa e magia. Questo evento è solo il primo di una serie di iniziative che vogliamo portare avanti per valorizzare i nostri spazi pubblici come punti di incontro e socialità. Un ringraziamento va a Movida in Tour e a tutto il personale che ha lavorato con passione e impegno per rendere possibile questa serata speciale, dedicata a chiunque voglia lasciarsi coinvolgere dalla meraviglia e dal divertimento di fine ottobre.” A dirlo è la Sindaca Anna Petta.

“Questo evento è stato pensato per unire tutte le generazioni e far vivere a grandi e piccoli una serata speciale e inclusiva. Abbiamo voluto creare un contesto magico e accogliente, in cui ognuno possa sentirsi parte di una comunità viva e dinamica.” A dirlo è il Consigliere comunale Antonio Santoro incaricato all’organizzazione degli eventi.

“L’atmosfera fiabesca della villa comunale, arricchita dai figuranti e dal Pentolone delle Magie, rappresenta un’occasione unica per riscoprire l’importanza dello stare insieme, e i palloncini e le caramelle che regaleremo ai bambini sono un simbolo della nostra volontà di rendere felici i più piccoli e di lasciare in tutti un ricordo speciale. Speriamo che “La Villa delle Zucche e dei Misteri” diventi un appuntamento annuale, atteso da tutta la cittadinanza.” Annuncia l’Assessore agli eventi Giuseppe Giordano.

La serata del 31 ottobre rappresenta un’opportunità per le famiglie di vivere la festa di fine ottobre in un ambiente sicuro e stimolante, riscoprendo il piacere dello stare insieme all’aria aperta.