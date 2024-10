"..affinché diventi un tempo di benedizione e appagamento, affinché dal tuo tempo scaturisca una benedizione per te e per le persone che ti stanno accanto". Anselm Grün

Partendo da una citazione di Padre Grün, iniziamo per il 26° anno di seguito, un viaggio cinematografico attraverso il mistero del tempo, come ci spiega lo storico animatore del circolo Vincenzo Tino. Dalla nota del famoso teologo il titolo della rassegna cinematografica “Vigila sul tuo tempo” , un ciclo di sei proiezioni promosse dal Cinecircolo Santa Chiara. Si parte domenica 17 novembre, alle 18, nel salone dell’Ipogeo della chiesa di Costantinopoli di Avellino, che come ci dice il presidente Andrea Gennarelli, spazieranno da autori italiani alla ribalta nazionale come Leonardo Di Costanzo, Roberto Andò, Paolo Genovese, Riccardo Milani, un sorprendente Giuseppe Fiorello ed una sempre attuale Liliana Cavani. Questo ciclo di proiezioni sono un’occasione per riflettere sullo scorrere del tempo, sull’attesa e il ricordo, sulle occasioni mancate e perdute, e sulle cose da recuperare. Perché il Tempo? Il tempo è il filo invisibile che lega ogni istante della nostra vita, è il tessitore delle nostre storie, il giudice dei nostri errori e delle nostre vittorie. Attraverso il cinema, vogliamo esplorare come il tempo influenza le nostre esistenze, le nostre scelte e i nostri sogni. Si partire dall’esplorazione dello scorrere del Tempo: Film che mostrano come il tempo possa essere un fiume inarrestabile, che ci trascina avanti, spesso senza che ce ne rendiamo conto. Attraverso queste storie, rifletteremo sul presente e sul nostro modo di vivere ogni attimo. Quindi spazio all’attesa e al ricordo: Pellicole che raccontano l’importanza dell’attesa, del vivere nell’aspettativa di qualcosa, e del ricordo, che può essere dolce o amaro, ma sempre fondamentale per comprendere chi siamo. Un percorso che proseguirà con le Occasioni Mancate e Perdute: Opere che mettono in luce i momenti in cui il tempo ci sfugge di mano, in cui le opportunità si dissolvono, lasciandoci con il rimpianto e la consapevolezza delle nostre scelte. Al centro della rassegna, infine, le cose da Recuperare: Film che parlano di redenzione, di seconde possibilità, di come il passato possa essere riletto e, in qualche modo, risanato. Storie che ci insegnano che, nonostante tutto, possiamo ancora fare la differenza”. Per scoprire il programma in dettaglio contattateci CINECIRCOLO Santa Chiara cell.339/4001888 www.cinechiara.it info@cinechiara.it oppure seguiteci sui nostri canali social.