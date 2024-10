Intervengono campioni sportivi e oncologi: riconoscimenti simbolici per i partecipanti

Tutto pronto per la prima edizione della “Sant’Agnello Pink Race”, la camminata solidale che sabato 26 ottobre colorerà di rosa le strade cittadine per sostenere la ricerca sui tumori femminili portata avanti dalla Fondazione Umberto Veronesi.

L’iniziativa è promossa dal Comune di Sant’Agnello e dalla Commissione pari opportunità, politiche di genere e diritti civili, organizzata dall’ASD Victoria e patrocinata dalla Federazione Italiana di Atletica Leggera (FIDAL) e dalla Consulta della Regione Campania per la condizione della donna.

Madrina dell’evento sarà Maria Bianco, originaria della Penisola Sorrentina e oggi Pink Ambassador, cioè nel team di donne che, dopo avere affrontato un tumore tipicamente femminile, hanno accettato la sfida lanciata da Fondazione Veronesi di allenarsi per 6 mesi con l’obiettivo di arrivare a correre 21 km, la distanza di una mezza maratona.

«La “Sant’Agnello Pink Race” è prima di tutto un messaggio di speranza non solo per chi sta attraversando la malattia, ma per il futuro della nostra società – dichiarano congiuntamente il Sindaco Antonino Coppola, il Vice Sindaco Maria Russo e il Consigliere delegato allo Sport Rosa Mastellone - Ringraziamo tutti coloro che stanno collaborando all’organizzazione dell’evento sostenendo l’iniziativa e chi sceglierà di mettersi in cammino sabato per testimoniare la sensibilità all’argomento e la determinazione nel fare fronte comune nel sostegno alla ricerca».

L’appuntamento è alle 09:00 in Piazza Matteotti dove verranno distribuiti magliette e pettorali ai partecipanti. Dopo il riscaldamento pre-partenza a cura di Elite Performance, alle 10:00 il corteo partirà, preceduto dalle bike dell’ASD Ciclismo Sorrentino, per percorrere insieme 4 km, ognuno al proprio passo. Alle 11:00 circa l’evento si concluderà in Piazza Matteotti per la festa di chiusura durante la quale, dopo le esibizioni della Dance Studio, interverranno il Sindaco di Sant’Agnello Antonino Coppola, il Vice Sindaco Maria Russo, il Consigliere delegato allo Sport Rosa Mastellone, la Presidente della “Commissione pari opportunità, politiche di genere e diritti civili” Marialuisa Menna, il Presidente della Consulta regionale per la condizione della donna Ilaria Perrelli, il Consigliere FIDAL Carlo Cantales e il Presidente dell’ASD Victoria Luigi Parlato. Per i bambini durante la cerimonia è prevista un’area di gioco e intrattenimento a cura di Animazione Durante.

Le campionesse Monica De Gennaro, Sveva Schiazzano e Maria Guida interverranno a sostegno dell’iniziativa, mentre i campioni di atletica leggera Deborah Toniolo, Giovanni Ruggiero e Anna Savarese saranno presenti per condividere la propria esperienza. Infine la tematica verrà approfondita dal prof. Massimo Di Maio, ordinario di Oncologia medica presso la Città della Salute e della Scienza di Torino e Presidente eletto dell’associazione nazionale AIOM (Associazione Italiana di Oncologia Medica), e dalla dott.ssa Roberta D’Antonio, referente dell’U.O. di oncologia degli ospedali riuniti della Penisola Sorrentina.

Durante la festa di chiusura della “Sant’Agnello Pink Race”, prevista intorno alle 11:00 in Piazza Matteotti, verranno consegnati anche riconoscimenti simbolici ai partecipanti e uno zainetto ristoro contenente acqua offerta dal Supermercato TreEsse, fette biscottate offerte dall’Hotel Corallo, pasta offerta dal Pastificio Liguori di Gragnano, noci di Sorrento offerte da La Campania in tavola e un braccialetto a tema realizzato dagli studenti dell’Istituto comprensivo statale Agostino Gemelli di Sant’Agnello.

Tante le realtà che hanno scelto di collaborare alla realizzazione e sostenere attivamente la causa benefica della “Sant’Agnello Pink Race”: Caremar, Sant’Anna Istitute, Gargiulo Casa, Katari 2.0, Vodafone Sorrento, Blu rooms Sorrento, Farmacia Palagiano, Palazzo Tasso, Ristorante Accento Sorrento, Farmacia Elifani, Il Gozzo Fish Village, Mormile srl, I giardini di Cataldo, Hotel Cristina, Giocattoli Pintoy’s, Ottica Russo, Ulysse, TherapyFit, Paninoteca De Simone e Ristorante da Peppino.

Per le finalità sociali anche realtà associative del territorio peninsulare e campane hanno scelto di sostenere la manifestazione: Forum dei Giovani di Sant’Agnello, Sorrento Runners, Diamo vita ai giorni, Core a Core, Meraki, Fidapa, Comitato Una e centomila, Cure della strada, Cittadinanza attiva, Catena Rosa – Libere senza paura.

«La “Sant’Agnello Pink Race” nasce con la speranza di sensibilizzare l’opinione pubblica verso prevenzione e attività fisica come strumenti per il benessere e la salute – dichiara il Presidente della “Commissione pari opportunità, politiche di genere e diritti civili” Marialuisa Menna - Allo stesso tempo ha l’obiettivo di sostenere la ricerca scientifica di centri accreditati e di eccellenza, come la Fondazione Veronesi, perché riteniamo che l’avanzamento della conoscenza sia l’arma più potente nelle battaglie che affrontano le donne, e i cittadini in generale, per mantenere lo stato di salute».

«L’Atletica non smette mai di mettere a disposizione della collettività la propria capacità di arrivare a chiunque, nessuno e nessuna esclusi – conclude il Consigliere della Federazione Italiana di Atletica Leggera, Carlo Cantales - Il legame tra FIDAL e FUV è ormai consolidato da anni su tutto il territorio nazionale, ma da campano sono particolarmente orgoglioso nel contribuire a fare sì che il mese della prevenzione arrivi concretamente fino a Sant’Agnello e alla costiera, unendo la bellezza dei luoghi al gran cuore delle persone che li abitano: sabato sarà una grandissima festa!».

Modalità di iscrizione, aggiornamenti e info relativi alla manifestazione sull’evento facebook “Sant’Agne­llo Pink Race”: https://facebook.com/events/s/santagnello-pink-race/1055873662995075/