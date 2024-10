"Sono felice di aver ricevuto l’incarico di Responsabile dell’Under 23 e Under 19 e ringrazio per la fiducia Massimo Abate e Paola Rossi,darò tutto me stesso per ripagare questa fiducia"

L’Asd Sandro Abate Five Soccer è lieta di annunciare che Roberto Dalia è il nuovo Head of Operation delle squadre Under 23 e Under 19. L’Asd Sandro Abate Five Soccer è lieta di annunciare che Roberto Dalia è il nuovo Head of Operation delle squadre Under 23 e Under 19.

Per Roberto Dalia, tra i talent scout e dirigenti più famosi nel mondo del futsal, che in carriera è stato anche alla Arzignano Grifo dove ha vinto 2 scudetti di Serie A, 1 Coppa Italia e 2 Supercoppe, poi alla Lollo Cafè Napoli ed ancora alla Fortitudo Pomezia e allo Sparta Praga, si tratta di un ritorno alla Sandro Abate.

In Irpinia il Dirigente Roberto Dalia ha centrato un risultato storico, vincere lo scudetto categoria Under 19 Regionale di futsal con il Moschiano.