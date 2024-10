L’associazione Codici si è attivata per fornire assistenza ai consumatori al fine di far valere i propri diritti

Il consumatore che rimborsa anticipatamente un finanziamento ha diritto a una riduzione del costo totale del credito che include tutti gli oneri posti a suo carico. È quanto stabilito dalla Corte di Giustizia europea sul caso Lexitor e successivamente recepito dalla Corte Costituzionale italiana, che afferma che il consumatore può rimborsare anticipatamente, totalmente o parzialmente e in qualsiasi momento, l’importo dovuto al finanziatore. In questo caso si ha diritto alla riduzione degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, imposte escluse, in misura proporzionale alla vita residua del contratto.

In caso di problemi con il conteggio dei rimborsi è possibile rivolgersi all’associazione Codici scrivendo a segreteria.sportello@codici.org o chiamando lo 065571996.