A partire da lunedì 4 novembre 2024, AIR Campania attiverà la linea Avellino-Caianello-Roma. Il servizio, che ha sempre rappresentato un’importante connessione per gli utenti, tornerà operativo con nuove corse giornaliere, dal lunedì alla domenica, per soddisfare le esigenze di mobilità dei cittadini.

«Dopo mesi di intensa burocrazia caratterizzata da lungaggini, inefficienze e ritardi nell’elaborazione e nella gestione della pratica da parte degli uffici ministeriali, finalmente riattiviamo un altro servizio essenziale. È un passo importante per migliorare la mobilità dei nostri utenti, offrendo soluzioni di viaggio convenienti e flessibili. Il nostro impegno rimane quello di garantire servizi efficienti e di qualità, rispondendo al meglio alle esigenze del territorio», ha dichiarato l’Amministratore di AIR Campania, Anthony Acconcia.

Gli orari

La partenza da Avellino (Autostazione di via Fariello) dal lunedì al sabato è alle 5:30 con arrivo a Roma (Stazione Tiburtina) alle 8:50. Il ritorno da Roma è previsto alle 16:00 con arrivo ad Avellino alle 19:20.

Domenica e festivi: partenza da Avellino alle 14:30, arrivo a Roma alle 17:50. Il ritorno è fissato per le 19:30, con arrivo ad Avellino alle 22:50.

Per i viaggiatori che salgono a bordo ad Avellino, si ricorda che la fermata di Caianello non è utilizzabile per la discesa.

La partenza da Caianello (via Ceraselle) dal lunedì al sabato è alle 6:50 (con arrivo alla Stazione Tiburtina alle 8:50), ritorno alle 16:00, con arrivo a Caianello alle 18:00. Domenica e festivi: partenza da Caianello alle 15:50, ritorno da Roma alle 19:30.

Il quadro orario, sperimentale, potrebbe essere soggetto a eventuali variazioni e integrazioni.

Costo dei biglietti in vendita dalla prossima settimana

Avellino-Roma: corsa singola 17 euro, andata e ritorno in giornata 32 euro.

Caianello-Roma: corsa singola 10 euro, andata e ritorno in giornata 18 euro.

Disponibili anche carnet con sconti:

Avellino-Roma: 10 biglietti corsa singola a 153 euro;

Avellino-Roma: 10 biglietti andata/ritorno a 288 euro;

Caianello-Roma: 10 biglietti corsa singola a 90 euro;

Caianello-Roma: 10 biglietti andata/ritorno a 162 euro.