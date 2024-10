Ripercorrerà i suoi brani più celebri e proporrà anche alcuni gioielli meno conosciuti al grande pubblico

È una delle voci più versatili ed eleganti del panorama musicale italiano. E il suo sarà un progetto molto intimo, interamente dedicato al grande Burt Bacharach

Stiamo parlando di Karima, cantautrice italiana, che sarà ad Avellino, sabato 26 ottobre, alle 21, sul palco del Teatro “Carlo Gesualdo” con il suo live “Bacharach Forever”, un omaggio ad uno dei più grandi pianisti, compositori e produttori discografici del XX secolo

Insieme all’artista livornese, per impreziosire ulteriormente la serata, ci saranno Nico Gori, uno dei più raffinati clarinettisti della scena jazz italiana, che parteciperà come special guest, Piero Frassi al pianoforte, Francesco Ponticelli al basso elettrico e contrabbasso e Andrea Beninati alla batteria

Con la sua voce versatile ed elegante e con quella capacità di arrampicarsi con estrema facilità su ogni nota rendendola semplice da accogliere, Karima porterà ad Avellino uno spettacolo emozionante che entrerà di sicuro nel cuore delle pubblico del Gesualdo, cavalcando le sonorità di uno dei più grandi compositori della storia Novecento, le cui canzoni sono state interpretate da giganti della musica come The Beatles, Neil Diamond, Dusty Springfield, Tom Jones, Aretha Franklin, passando per la sua musa Dionne Warwick e arrivando a numerose riletture delle sue opere firmate da grandi jazzisti

Accompagnata da un gruppo di musicisti d’eccezione, Karima renderà omaggio a uno dei compositori più amati del panorama pop e jazz mondiale, ripercorrendo i suoi brani più celebri e proponendo anche alcuni gioielli meno conosciuti al grande pubblico

Biglietti ancora disponibili online e sui circuiti Go2 e Ticketone e presso la biglietteria del Teatro Gesualdo di piazza Castello, aperta dal lunedì al sabato, dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 18