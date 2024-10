Le fiamme hanno completamente distrutto una Peugeot 3008 e una Kia Stonic

Sono in corso accertamenti da parte dei Carabinieri per un incendio divampato questa notte a Solofra, in Via Starze.

Le fiamme hanno completamente distrutto una Peugeot 3008 e una Kia Stonic; lievemente danneggiate due utilitarie parcheggiate nelle vicinanze.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Solofra e i Vigili del Fuoco, che hanno provveduto rispettivamente ad acquisire elementi utili per le indagini e a spegnere le fiamme.