Sconfitta di misura 0-1 della Vis Mediterranea in casa contro il Bologna

Buona prova per le irpine con il nuovo coach Caruso

Una buona Vis Mediterranea perde in casa di misura, allo stadio “Gallucci” di Solofra, con il punteggio di 0-1, contro il Bologna, capace di mantenere in cassaforte il gol maturato al 30’ del primo tempo di una gara, nel corso della quale le irpine sembrano aver ritrovato nuovo smalto e soprattutto una marcia in più, complice anche il cambio in panchina, dopo le dimissioni, presentate in settimana da mister Vincenzo Rispoli, sostituito dal 39enne Alessandro Caruso, lo scorso anno alla guida del Pomigliano.

Non è bastata, purtroppo, una buona prova da parte delle montoresi per muovere la classifica e lasciare quota zero punti. Vis Mediterranea, che dunque, dopo 7 gare di campionato, non è ancora riuscita a fare risultato e a trovare i primi punti da neopromossa nel campionato cadetto.

Tuttavia, sin dalle prime battute della gara si è vista una squadra molto trasformata, ben messa in campo e in grado di chiudere tutti gli spazi per poi tentare le ripartenze sul fronte avversario. Ironia della sorte, la Vis, che fino alla mezz’ora di gioco aveva contenuto molto bene gli attacchi delle felsinee, si è trovata a subire un contropiede dopo un’azione molto contestata, dalla quale è poi nato il gol del vantaggio del Bologna.

Al 30’, infatti, Toma viene stesa sulla trequarti nel corso di un’azione di attacco delle padroni di casa. La scivolata è molto dura e la giocatrice irpina cade a terra dolorante. Tutti pensano a un fischio dell’arbitro, che invece fa proseguire l’azione e su un lancio lungo, l’attaccante bolognese Martina Gennetti si invola in contropiede e fa partire un destro dai 15 metri che si insacca alle spalle dell’incolpevole Pucova.

Bologna in vantaggio ed ospiti in grado di mantenere fermo il punteggio fino al triplice fischio finale. In mezzo ci sono tre legni colpiti dalle felsinee, di cui due nella prima frazione di gioco e uno nel secondo tempo. A punire le padroni di casa è stata ancora una volta Gennetti, al nono gol in 7 giornate di campionato, dieci stagionali contando anche quello messo a segno in Coppa Italia. Per il centravanti classe 95’ numeri da urlo: 68 gol in 68 gare nei tre anni di permanenza con la maglia rossoblu. Impressionante.

Sul fronte irpino c’è da registrare l’ottima prova della squadra allenata dal nuovo coach Caruso, in grado di imprimere un nuovo metodo di gioco e una nuova mentalità, che abbina una attenta fase difensiva a schemi e manovre più fluide. E in questa sfortunata domenica, il gol ospite è giunto dopo un presunto fallo subito da una giocatrice della Vis, con le proteste che si sono prolungate anche dopo la fine dell’incontro.

Il risultato di 0-1, seppur negativo, fa ben sperare nel tentativo, diventato quasi un tabù, di muovere la classifica e iniziare a fare i primi punti per raggiungere il traguardo della salvezza, non impossibile, ma molto complicato, considerato anche l’alto livello delle avversarie nel campionato di serie B di calcio femminile.