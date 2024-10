Il veicolo incidentato è stato messo in sicurezza

I Vigili del Fuoco di Avellino alle ore 03’00 della notte scorsa sono intervenuti in città in via Raffaele Perrottelli per un incidente stradale che ha visto coinvolta una sola autovettura, la quale sbandava e si ribaltava terminando la sua corsa contro un’auto in sosta. La donna alla guida di 42 anni originaria di Mercogliano è stata affidata ai sanitari del 118 intervenuti i quali la visitavano sul posto senza far ricorso al ricovero ospedaliero. Il veicolo incidentato è stato messo in sicurezza, e la Polizia di Stato ha effettuato i rilievi dell’incidente.