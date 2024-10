Consigliere regionale della Campania, componente del gruppo consiliare Lega

“Sinergia istituzionale per valorizzare le eccellenze della Costiera Amalfitana”. Da Aurelio Tommasetti, consigliere regionale della Campania della Lega, la soddisfazione per il bando da 103mila euro per sostenere imprenditori, coltivatori e cooperative lanciato dalla Regione Campania.

“Le azioni che mirano a proteggere e tutelare i prodotti della nostra terra ci vedranno sempre in prima linea, a prescindere dal colore politico – afferma Tommasetti – La collaborazione tra maggioranza e opposizione è, in questo senso, un segnale molto importante. Un plauso ad Angelo Amato, presidente del Consorzio di Tutela “Limone Costa d’Amalfi Igp”. Ringrazio anche il sottosegretario all’Agricoltura, Luigi D’Eramo: la sua costante presenza sul nostro territorio, come in occasione del convegno a Maiori sul “Mal Secco” in cui si discusse proprio di un possibile bando regionale, testimonia la vicinanza del Governo ai nostri imprenditori e coltivatori”.

“Ritengo sia questa - conclude Tommasetti - la strada da seguire per restituire alle produzioni locali, in questo caso limoneti e agrumeti storici, e alle tante ricchezze della nostra terra un ruolo centrale nello sviluppo del Paese”.