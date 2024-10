"Gravissima situazione che riguarda tutti"

“Le promesse vaghe e le prospettive incerte lasciano operai e sindacati in una posizione di grande preoccupazione. Pertanto l’UGL della Basilicata e la federazione Metalmeccanici sciopereranno domani a sostegno del settore Automotive realizzando a Potenza il presidio, come contestualmente avverrà in altre 6 regioni che corrispondono ai siti produttivi più significativi, per manifestare a sostegno di tutto il comparto”.

Lo si apprende dalla Segreteria UGL Basilicata: “Saremo presenti in Piazza Prefettura dalle ore 10.00 insieme alle federazioni sindacali Fismic e Aqcf, invitando tutti a sostenere lo sciopero generale domani venerdì 18 ottobre per sensibilizzare la politica, ma non solo, a prendere decisioni importanti, nei confronti dell’Europa. La tempistica stringente imposta dall’UE con il Green Deal, con lo stop alle auto a motore termico, sta mettendo in ginocchio tutto il settore Automotive in Italia e non solo, con conseguenze devastanti: la Basilicata ospita lo stabilimento Stellantis Melfi dove, come per il resto in tutti gli stabilimenti Stellantis d’Italia, la produzione è crollata, massiccio è l’utilizzo in della cassa integrazione e tutto l’indotto in difficoltà ancora maggiore. È una gravissima situazione – conclude l’UGL Basilicata – che riguarda tutti, non solo i lavoratori diretti e dell’indotto, non solo i territori che accolgono gli stabilimenti, ma l’Italia intera”.