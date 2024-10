"35enne denunciato dai Carabinieri"

Lioni(Av) – Questa notte, intorno all’1:30, i Carabinieri della Compagnia di Sant’Angelo dei Lombardi sono intervenuti a Lioni, in Corso Umberto, in seguito a una segnalazione pervenuta al “112” da parte di alcuni cittadini. Sul posto, i militari dell’Arma hanno identificato un 35enne del posto, già noto alle Forze dell’Ordine, in evidente stato di alterazione dovuto all’assunzione di alcool. Il soggetto si aggirava per le strade del centro e nei pressi di locali pubblici, minacciando indiscriminatamente le persone presenti e mostrando una pistola.

A seguito di una perquisizione personale, l’uomo è stato trovato in possesso di una munizione per pistola scacciacani. Durante ulteriori controlli, i Carabinieri hanno rinvenuto, occultata dietro una cabina dell’energia elettrica, una pistola scacciacani priva di tappo rosso. L’arma e la munizione sono state sottoposte a sequestro, mentre il 35enne è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino, ritenuto responsabile di “minacce aggravate” e “porto abusivo di arma”. L’attività dei Carabinieri si inserisce in un più ampio dispositivo di controllo del territorio dell’Irpinia, volto a garantire la sicurezza e il rispetto della legalità.