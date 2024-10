Sabato 19 ottobre, alle ore 16.00, sarà presentata presso l’Auditorium “Porta del Parco”, in Via Diocleziano n. 341, a Napoli, la nuova stagione sciiistica 2024/25 del Comitato campano-pugliese della Federazione Italiana Sport Invernali, che conta oltre 4000 iscritti, residenti in Campania e Puglia, ma anche in Abruzzo.